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影／國一北12車連環撞！後方轎車全身而退 驚險畫面曝
國道1號北向53.7公里近機場系統今下午發生連環車禍，11輛轎車及1輛油罐車相撞，致2人輕傷、車流回堵8公里；有網友在臉書張貼行車記錄畫面，部分網友質疑是黑色轎車「插隊」或油罐車「睡著」釀禍，但遭警方駁斥是前方本就有事故，確切情況正在調查中。
國道警方調查，36歲林姓男子駕駛轎車行駛在國道1號北向53.7公里、往機場系統輔助車道，因前方回堵，疑似未保持安全距離，下午3時13分撞上前車，導致3輛車追撞。
據調查，林男後方的另1部轎車（片中黑色轎車）煞車不及，向左閃避，與行駛外側車道、由42歲楊姓男子駕駛的油罐車發生碰撞，油罐車再失控撞擊護欄，過程中波及其他車輛，導致這起12車連環事故。53歲李姓男子肢體多處擦傷、43歲宋姓女子胸痛，但意識清楚，均送醫。
有網友在臉書「爆料公社」貼出行車影片，錄到油罐車撞上為閃避前方事故、往內切的黑色轎車，導致黑車受撞連翻三圈；油罐車接著撞上護欄，將輔助車道一輛銀色休旅車撞至內側車道，行駛內側車道的銀色轎車向右閃未果，擦撞後撞上外側護欄，再波及2-3輛車。影片拍攝者並未受撞擊。
留言區有網友推測是黑色轎車「插隊」，或油罐車司機「睡著」釀禍，但國道警方澄清絕無此事，黑車是為閃避前方林男等3車事故才外切，油罐車也非事故起因，確切肇事經過有待調查釐清。
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