聽新聞
test
0:00 / 0:00
糗！曳引車駕駛未注意限高 卡捷運施工橋墩近2小時
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，載運液晶螢幕電子設備沿台一線，向北行駛，行經岡山中山南路、河堤路二段路口時，因該處正在執行岡山路竹捷運延伸線工程，道路限高僅4.6米，張男疑未注意載運高度，導致後方貨物撞上捷運施工橋墩；一度造成該路段受阻近2小時，所幸，造成人員傷亡。
這起事故發生下午4時54分許，張男駕駛曳引車載運液晶螢幕電子設備，由橋頭往岡山行駛，行經岡山中山南路、河堤路二段，因該處仍在施作岡山路竹捷運延伸線工程，道路限高為4.6米，他疑未注意載貨高度超過5米，貨物直接撞上捷運施工橋墩，導致車輛卡在道路上。
由於事發當時正值下班尖峰時段，警方獲報後，到場管制道路交通，並連繫相關單位到場協處，事故也在晚上6時40分許，由吊車將貨物從橋墩移出，所幸，這起事故並未造成傷亡。
初步調查，張男並無飲酒，事後釐清肇事原因，警方不排除依道路交通管理處罰條例第30條開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言