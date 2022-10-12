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糗！曳引車駕駛未注意限高 卡捷運施工橋墩近2小時

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，載運液晶螢幕電子設備沿台一線，向北行駛，行經岡山中山南路、河堤路二段路口時，因該處正在執行岡山路竹捷運延伸線工程，道路限高僅4.6米，張男疑未注意載運高度，導致後方貨物撞上捷運施工橋墩；一度造成該路段受阻近2小時，所幸，造成人員傷亡。

這起事故發生下午4時54分許，張男駕駛曳引車載運液晶螢幕電子設備，由橋頭往岡山行駛，行經岡山中山南路、河堤路二段，因該處仍在施作岡山路竹捷運延伸線工程，道路限高為4.6米，他疑未注意載貨高度超過5米，貨物直接撞上捷運施工橋墩，導致車輛卡在道路上。

由於事發當時正值下班尖峰時段，警方獲報後，到場管制道路交通，並連繫相關單位到場協處，事故也在晚上6時40分許，由吊車將貨物從橋墩移出，所幸，這起事故並未造成傷亡。

初步調查，張男並無飲酒，事後釐清肇事原因，警方不排除依道路交通管理處罰條例第30條開罰。

54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，疑未注意限高，導致貨物撞上捷運施工橋墩，導致該路段受阻。記者陳弘逸／攝影
岡山路竹捷運延伸線工程路段限高4.6米。記者陳弘逸／攝影
岡山路竹捷運延伸線工程路段限高4.6米。記者陳弘逸／攝影

岡山 捷運

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