快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國一北上53.7公里12車連環事故回堵8公里 追撞原因找到了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道1號北向53.7公里近機場系統處，今下午3時13分發生車禍，11輛轎車及1輛油罐車相撞導致2人輕傷、車流回堵8公里，4時許恢復通車。警方稍早公布初步調查結果，疑是輔助車道轎車失控追撞、後車向左閃避，導致油罐車失控撞護欄後再波及其他車輛。

國道警方調查，36歲林姓男子駕駛轎車行駛在國道1號北向53.7公里、往機場系統輔助車道，因前方回堵，疑似未保持安全距離，撞上前車導致3輛車追撞。

據調查，林男後方另1部轎車煞車不及，向左閃避，與行駛外側車道、由42歲楊姓男子駕駛的油罐車發生碰撞，油罐車再失控撞擊護欄，過程中波及其他車輛，最終導致這起12車連環事故，

警方表示，現場已在4時16分排除並恢復通車，各車駕駛尚待酒測，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國一北53.7公里12車連環事故，疑是一輛車追撞前車引起。記者楊湛華／翻攝
國一北53.7公里12車連環事故，疑是一輛車追撞前車引起。記者楊湛華／翻攝
國一北53.7公里12車連環事故，疑是一輛車追撞前車引起。記者楊湛華／翻攝
國一北53.7公里12車連環事故，疑是一輛車追撞前車引起。記者楊湛華／翻攝

國道 機場 車禍

延伸閱讀

影／國1北上53.7公里連環車禍 11輛轎車、1輛油罐車追撞2人送醫

金門轎車恍神撞公車 2駕駛送醫35名乘客驚魂未定

瑪莎拉蒂凌晨追撞大貨車　駕駛溜了車頭全毀維修費破150萬

國一中山高台南交流道貨車撞轎車 1人受困3人傷送醫

相關新聞

國一北上53.7公里12車連環事故回堵8公里 追撞原因找到了

國道1號北向53.7公里近機場系統處，今下午3時13分發生車禍，11輛轎車及1輛油罐車相撞導致2人輕傷、車流回堵8公里，...

影／國1北上53.7公里連環車禍 11輛轎車、1輛油罐車追撞2人送醫

國道1號北向53.7公里近機場系統處，今下午3時13分發生車禍，11輛轎車、1輛油罐車因不明原因追撞，造成交通嚴重阻塞：...

西濱快道卡車雙輪爆胎自撞 螺絲墊片撒滿地受阻3小時

一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天上午沿著台61線西濱快速道路北上，行經雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，...

周玉蔻控鄰居開車門坐進車內要打人 檢警：查無此事

名嘴周玉蔻日前才因爆料前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴烏龍緋聞重創形象，不料又疑似出現烏龍提告。周玉蔻指控今年4月間，自己開車回...

高雄岡山婦超離譜「雙黃線停車法」 網酸：只有三寶才能超越三寶

高雄岡山區日前有一名婦人，為了到連鎖水餃店消費，竟將機車停在大義二路上的雙黃線上，此舉遭目擊者拍照PO網寫下「超離譜的停...

台南關廟民宅火警 懷疑陽台洗衣機起火釀禍

台南關廟大仁街路段一獨棟鋼筋混凝土建物今天下午傳出火警，台南消防局人員據報後趕往現場處理，發現3樓加蓋鐵皮屋冒出濃煙，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。