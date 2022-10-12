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國一北上53.7公里12車連環事故回堵8公里 追撞原因找到了
國道1號北向53.7公里近機場系統處，今下午3時13分發生車禍，11輛轎車及1輛油罐車相撞導致2人輕傷、車流回堵8公里，4時許恢復通車。警方稍早公布初步調查結果，疑是輔助車道轎車失控追撞、後車向左閃避，導致油罐車失控撞護欄後再波及其他車輛。
國道警方調查，36歲林姓男子駕駛轎車行駛在國道1號北向53.7公里、往機場系統輔助車道，因前方回堵，疑似未保持安全距離，撞上前車導致3輛車追撞。
據調查，林男後方另1部轎車煞車不及，向左閃避，與行駛外側車道、由42歲楊姓男子駕駛的油罐車發生碰撞，油罐車再失控撞擊護欄，過程中波及其他車輛，最終導致這起12車連環事故，
警方表示，現場已在4時16分排除並恢復通車，各車駕駛尚待酒測，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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