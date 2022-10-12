快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西濱快道卡車雙輪爆胎自撞 螺絲墊片撒滿地受阻3小時

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天上午沿著台61線西濱快速道路北上，行經雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，司機幸未受傷，擔心再發生意外，趕緊警示來車並報案，北港分局馬上出動維護交通，並出動堆車清理螺絲墊片，這起意外造成雙向交通受阻約三小時才恢復正常通車。

北港分局說，今天上午約10時，一輛由高雄出發滿載螺絲起墊片的大貨車，疑因爆胎，車輛失控自撞路中央分隔島 護欄，多支護欄鋁片被撞斷，所載貨物更散落在南北雙向車道上，所幸駕駛未受傷，北港警分局下崙派出所獲報緊急應變處理。

警方指出，這起西濱快速道路自撞事故，發生在台61北上244公里附近，警方趕抵現場，發現車輛疑似爆胎撞上護欄，所幸未殃及來往車輛，警員蘇福將抵現場馬上實施交通管制，並通知水上工務段派員到場處理，經出動堆車和工作人員進行清理，經約3小時處理才排除事故現場，恢復正常通行。

警方說，大貨車左右前輪都爆胎，整輛車傾斜分隔島上，車上載運的金屬螺絲墊片散落滿地，因此南下車道縮減車道通行，北上車道內側也暫時封閉，讓拖吊車將卡車移置，兩邊車道掉落物則由工物段派遣山貓清潔車清除，員警持續在現場疏導車流，以避免衍生其他危害，直至13點15分才恢復全線通車。

經酒測謝姓駕駛並未酒駕，北港分局長蔡培元提醒，開車前務必檢查車況，如油、水及輪胎胎紋等，遇爆胎緊急忽慌張減速慢行，並注意路況將車移行安全處，以免造成更大傷害。

一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝
一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天行經61線西濱快速道路雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，交通受阻。記者蔡維斌／翻攝

車道 北港

延伸閱讀

男子遭卡車壓死 竊賊眾目睽睽下洗劫死者偷走錢包

英國最怪主題樂園 開挖土機、卡車「彷彿人在工地」

影／離譜！卡拉OK獨飲嫌鄰桌太吵 司機喝多開卡車撞店家

影／台61西濱大重機翹孤輪法辦！同夥殿後擋道下場出爐

相關新聞

國一北上53.7公里12車連環事故回堵8公里 追撞原因找到了

國道1號北向53.7公里近機場系統處，今下午3時13分發生車禍，11輛轎車及1輛油罐車相撞導致2人輕傷、車流回堵8公里，...

影／國1北上53.7公里連環車禍 11輛轎車、1輛油罐車追撞2人送醫

國道1號北向53.7公里近機場系統處，今下午3時13分發生車禍，11輛轎車、1輛油罐車因不明原因追撞，造成交通嚴重阻塞：...

西濱快道卡車雙輪爆胎自撞 螺絲墊片撒滿地受阻3小時

一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天上午沿著台61線西濱快速道路北上，行經雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，...

周玉蔻控鄰居開車門坐進車內要打人 檢警：查無此事

名嘴周玉蔻日前才因爆料前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴烏龍緋聞重創形象，不料又疑似出現烏龍提告。周玉蔻指控今年4月間，自己開車回...

高雄岡山婦超離譜「雙黃線停車法」 網酸：只有三寶才能超越三寶

高雄岡山區日前有一名婦人，為了到連鎖水餃店消費，竟將機車停在大義二路上的雙黃線上，此舉遭目擊者拍照PO網寫下「超離譜的停...

台南關廟民宅火警 懷疑陽台洗衣機起火釀禍

台南關廟大仁街路段一獨棟鋼筋混凝土建物今天下午傳出火警，台南消防局人員據報後趕往現場處理，發現3樓加蓋鐵皮屋冒出濃煙，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。