西濱快道卡車雙輪爆胎自撞 螺絲墊片撒滿地受阻3小時

一輛滿載螺絲墊片的大貨車，今天上午沿著台61線西濱快速道路北上，行經雲林口湖段時，疑因爆胎，整輛車失控撞上路中央分隔島，車上所載的螺絲墊片撒滿雙向車道的地面，司機幸未受傷，擔心再發生意外，趕緊警示來車並報案，北港分局馬上出動維護交通，並出動堆車清理螺絲墊片，這起意外造成雙向交通受阻約三小時才恢復正常通車。

北港分局說，今天上午約10時，一輛由高雄出發滿載螺絲起墊片的大貨車，疑因爆胎，車輛失控自撞路中央分隔島 護欄，多支護欄鋁片被撞斷，所載貨物更散落在南北雙向車道上，所幸駕駛未受傷，北港警分局下崙派出所獲報緊急應變處理。

警方指出，這起西濱快速道路自撞事故，發生在台61北上244公里附近，警方趕抵現場，發現車輛疑似爆胎撞上護欄，所幸未殃及來往車輛，警員蘇福將抵現場馬上實施交通管制，並通知水上工務段派員到場處理，經出動堆車和工作人員進行清理，經約3小時處理才排除事故現場，恢復正常通行。

警方說，大貨車左右前輪都爆胎，整輛車傾斜分隔島上，車上載運的金屬螺絲墊片散落滿地，因此南下車道縮減車道通行，北上車道內側也暫時封閉，讓拖吊車將卡車移置，兩邊車道掉落物則由工物段派遣山貓清潔車清除，員警持續在現場疏導車流，以避免衍生其他危害，直至13點15分才恢復全線通車。