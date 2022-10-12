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周玉蔻控鄰居開車門坐進車內要打人 檢警：查無此事

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

名嘴周玉蔻日前才因爆料前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴烏龍緋聞重創形象，不料又疑似出現烏龍提告。周玉蔻指控今年4月間，自己開車回家時，與鄰居餐酒館劉姓老闆起衝突，劉男竟打開車門，坐進副駕駛座作勢對她攻擊，要她「下車講清楚」，因此控告對方涉嫌強制及恐嚇。但台北地檢署調閱現場監視器畫面，發現雙方雖有爭執，但完全沒有周女所稱開門打人情節，今將劉男不起訴處分。

據了解，劉男在周玉蔻北市大安區住家附近開設餐酒館，但周玉蔻認為餐酒館門口經常有違規停車阻礙交通，營業入夜後出入份子更是複雜，因此早有不滿。今年4月15日晚間9時許，周玉蔻開車回家路過餐酒館時，又發現門口有車輛違停，於是直接搖下副駕駛座車窗出言斥責。

此時，劉男剛好與友人在門口聊天，一看到車內是周玉蔻，就立刻識相地把車移開，但周玉蔻依然抱怨不止，劉男於是上前隔著車窗試圖與周玉蔻溝通。不料事後周玉蔻竟報警，表示當下劉男不僅恫嚇她「下車講清楚」，甚至拉開車門坐進副駕駛座，作勢對她揮拳攻擊，讓她相當害怕而提告。

檢警調閱現場道路監視器，正好完整錄下雙方接觸和溝通過程，監視畫面顯示，周玉蔻當時行經餐酒館，見有車輛違停，於是將座車靠邊，搖下車窗抱怨，劉男上前溝通，此時周玉蔻座車突然往前滑動，劉男慌亂中的確有拉開車門，但立刻將車門關上，從頭到尾都未曾試圖或實際進入周玉蔻車內。

周玉蔻提告後，原本檢方考量雙方互為鄰居，若因此心生嫌隙恐不利日後相處，不如化干戈為玉帛，試圖讓雙方先行調解。周玉蔻原本同意另行調解，不料到了早已排定的調解日前夕，又突然藉故不來，加上監視畫面已完整還原事發經過，因此將劉男不起訴。

周玉蔻指控鄰居劉姓餐酒館老闆擅自開啟座車車門並入內作勢打人，經提告檢警卻查無此事。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻指控鄰居劉姓餐酒館老闆擅自開啟座車車門並入內作勢打人，經提告檢警卻查無此事。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 監視器

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