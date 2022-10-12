高雄岡山婦超離譜「雙黃線停車法」 網酸：只有三寶才能超越三寶

高雄岡山區日前有一名婦人，為了到連鎖水餃店消費，竟將機車停在大義二路上的雙黃線上，此舉遭目擊者拍照PO網寫下「超離譜的停車方式」；貼文一出引起網友熱議，更留言調侃「三寶的思維真的是無極限」；對此，警方表示未接獲相關報案，且獲悉貼文派員到場時，婦人也已離開現場。

有網友10月10日在臉書社團「岡山人」貼文指，超離譜的停車方式，車停雙黃線 人在五花馬；並附上兩張照片，其中，一張照片有一輛機車，違規停車停在馬路雙黃線上。

初步了解，當時市一名婦人，將機車停在岡山區大義二路上的道路雙黃線，隨後人就下車過馬路，到連鎖水餃店買午餐，令不少路人及行經該處的汽機車相當傻眼。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言調侃，「原來岡山可以這樣停」、「只有三寶才能超越三寶，三寶是不受限制的」、「會不會屎在滾 衝進去了」、「感覺世界爆炸了，也跟他無關，扯爆」、「整條路都是他家的」、「三寶的思維真的是無極限」、「沒有最誇張，只有更誇張」。