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高雄岡山婦超離譜「雙黃線停車法」 網酸：只有三寶才能超越三寶

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山區日前有一名婦人，為了到連鎖水餃店消費，竟將機車停在大義二路上的雙黃線上，此舉遭目擊者拍照PO網寫下「超離譜的停車方式」；貼文一出引起網友熱議，更留言調侃「三寶的思維真的是無極限」；對此，警方表示未接獲相關報案，且獲悉貼文派員到場時，婦人也已離開現場。

有網友10月10日在臉書社團「岡山人」貼文指，超離譜的停車方式，車停雙黃線 人在五花馬；並附上兩張照片，其中，一張照片有一輛機車，違規停車停在馬路雙黃線上。

初步了解，當時市一名婦人，將機車停在岡山區大義二路上的道路雙黃線，隨後人就下車過馬路，到連鎖水餃店買午餐，令不少路人及行經該處的汽機車相當傻眼。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言調侃，「原來岡山可以這樣停」、「只有三寶才能超越三寶，三寶是不受限制的」、「會不會屎在滾 衝進去了」、「感覺世界爆炸了，也跟他無關，扯爆」、「整條路都是他家的」、「三寶的思維真的是無極限」、「沒有最誇張，只有更誇張」。

岡山警分局前峰派出所也在貼文留言，將會針對該路段加強違規取締告發，若民眾發現違規情事時，可檢附違規畫面，敘明違規行為發生地點及違規事實，向市警局交通警察大隊檢舉。

高雄岡山區婦人違停行徑，遭目擊者PO網。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，遭目擊者PO網。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，引起網友熱議。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，引起網友熱議。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，引起網友熱議。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，引起網友熱議。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，遭目擊者PO網。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，遭目擊者PO網。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，引起網友熱議。圖／取自臉書社團「岡山人」
高雄岡山區婦人違停行徑，引起網友熱議。圖／取自臉書社團「岡山人」

岡山 交通違規

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