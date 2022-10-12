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高雄旗山砂石車對撞釀2傷 起因竟是駕駛無故逆向闖禍
59歲王姓男子今天下午駕駛砂石車行經高雄旗山區旗屏路旗南橋，往屏東里港方向，因逆向行駛與對向35歲張姓男子駕駛的砂石車對撞；導致王男車頭全毀受困車內；張男全身多處遭玻璃割傷，所幸，兩人意識清楚，暫無生命危險。初步了解，兩人都無飲酒情事，警方將對逆向的王男開罰，詳細事故原因仍待釐清
這起事故發生於今天下午1時許，王男駕駛砂石車從旗山區旗屏路旗南橋往屏東里港方向，行經台3線413公里處時，因王逆向行駛，導致對向張男駕駛的砂石車閃避不及，發生兩車對撞的車禍事故。
當下王男的砂石車，車頭全毀，雙腿遭車體夾住，人受困車內，消防獲報後，出動6車12人將人救出，當下他意識清楚，有胸痛情形，送醫治療後，暫無生命危險。
至於張男則因未直接衝撞駕駛座，但全身仍被撞擊噴飛的玻璃割傷，送醫治療也無生命危險；初步了解，兩人並無酒駕情事，至於王男為何會逆向行駛，仍待警方調查。
由於王男逆向行駛釀成事故，後續警方將依道路交通管理處罰條例第45條第一項，第三款，不依規定駛入來車道開罰。
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