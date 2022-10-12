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嘉縣男子陳屍八掌溪畔多日 解剖釐清死因

中央社／ 嘉義市12日電

嘉義縣蕭姓男子日前被發現陳屍水上鄉永欽一號橋下八掌溪畔，因死亡多日，身分難辨，檢警今天會同法醫解剖並採DNA釐清身分，身體多處骨折，疑高處墜落，初步排除外力介入。

檢警表示，一名泰籍男移工9日上午前往嘉義縣市交界的永欽一號橋下八掌溪畔釣魚，因附近散發一股臭味，循著濃濃臭味方向察看，發現一名男子臉部朝下趴在溪畔，便報警處理。

警方到場，因附近有一輛疑為死者的汽車，經警查詢車主為通報的失蹤人口，通知女友薛姓女子指認，由於死者已死亡多日，身體呈腐敗狀，尤其臉部難辨認，薛女僅能透過衣物辨認，疑為39歲的蕭姓男友。

檢警指出，檢警9日相驗，因失蹤的蕭男有債務問題，為求慎重，檢警今天會同法醫進行解剖，除了採集DNA釐清身分，並調查死因，釐清是否有外力介入。

檢警表示，蕭男近來疑似經營超商不順，背負債務，經解剖，身體有多處骨折，脊椎骨裂，加上身體無其他毆打的外傷，初步研判是從橋上墜落造成，排除外力介入，警方仍將進一步調閱附近路口及永欽一號橋周邊的監視器，釐清造成死亡的原因。

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嘉義 失蹤 骨折

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