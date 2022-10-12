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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

婦人疑鑽進貨車下遭輾斃 駕駛被依過失致死罪嫌送辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名楊姓婦人日前疑似鑽進停等紅綠燈小貨車輪下，燈號轉換綠燈小貨車往前行進，楊婦被後車輪輾壓過，經送醫不治；警方表示，楊婦有精神方面疾病，家屬不認為會因此輕生，要求查明事故真相。小貨車駕駛湯男被依過失致死罪嫌送辦。

警方表示，本月1日凌晨4時54分博愛路一段巷口發生一起車禍，有名婦人疑遭小貨車輾壓送醫，延至同日上午宣告不治，檢警相驗，死者為年約60歲楊姓婦人，胸腹部遭車輛輾壓重創，嚴重內出血死亡。

年約34歲的小貨車湯姓駕駛表示，當時在這路口停等紅綠燈，當燈號轉成綠燈時啟動前進，感到右後車輪疑似壓到東西，於是停車查看，沒想到竟然有名婦人受傷在車底下，趕快聯絡救護車送醫。

警方調查，湯男沒有酒駕，意外發生時，小貨車正在停等紅燈，後方車輛駕駛王姓男子目擊楊婦步行至小貨車右後方，並躺在右後輪下方，王男雖然按喇叭、閃大燈，因只3至5秒就變換綠燈，小貨車變換綠燈就向前行，當場輾過楊婦。

據悉，楊婦與丈夫分居約8年，兒女在外地工作，楊婦與姊姊住在一起，雖然近年來罹患精神方面疾病，但丈夫認為妻子並不會想不開。

警方表示，現場有監視器畫面、目擊者，且小貨車並沒有遺留任何撞擊楊婦的跡證，初步研判不是車禍所造成。偵訊後，湯男仍被依過失致死罪嫌送辦。

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本月1日博愛路一段這處巷口發生一起車禍，有名婦人疑遭小貨車輾壓送醫不治。圖／民眾提供
本月1日博愛路一段這處巷口發生一起車禍，有名婦人疑遭小貨車輾壓送醫不治。圖／民眾提供

車禍 丈夫

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