從容抽取塑膠袋不是為了買烤地瓜 淡水男子「整盤端走」偷零錢
新北市有1名男子，9日清晨走進淡水區仁愛街炭烤地瓜攤，從容地抽取攤車上的塑膠袋，卻不是要買地瓜，竟然把整盤硬幣全部倒進袋內偷走，過程皆被監視器清楚錄下。警方表示已鎖定竊嫌身分，將盡速通知到案說明。
這攤「淡水古早味碳烤黃金蕃薯」在英專路商圈小有名氣，也有粉絲專頁，65歲李姓婦人10日因為放在攤車上的零錢遭竊，向警方報案。後來粉專小編也將監視器影片貼到地方性社團，提醒其他店家留意小偷、協助指認，形容小偷沒良心，「地瓜攤賺不到什麼錢還來偷、地瓜伯母走出去路口倒個垃圾你就熟門熟路進來偷錢！」
警方表示，嫌犯是在9日清晨7時許，趁地瓜攤沒人看守，潛入偷竊攤車零錢盤所有硬幣，犯案時間僅短短不到5分鐘，竊得約500元。員警透過監視器畫面已經辨識出身分，將盡速通知到案，依竊盜罪嫌偵辦。
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