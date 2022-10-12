吉普車衝出古道邊坡翻滾30公尺 所幸車內5人未被拋出
蕭姓男子今天中午駕駛吉普車，行駛新北市瑞芳區貂山古道轉彎處，衝出路面後在邊坡翻滾約30公尺才停住。車內5人未被拋出車外，僅受輕傷。1名女子腳部受傷，消防人員將她固定在長背板救出，另外2男2女靠救援繩索輔助脫困，送醫後脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點15分接獲警方轉報，102線通往樹美景觀台的貂山古道，有車輛墜落邊坡，出動瑞芳、九份、秀峰、雙溪、貢寮分隊、金山中隊及大隊部共16車和52名警、義消前往救援。
消防人員抵達現場，發現車輛在古道土地公廟再往前的第2個轉角處衝下邊坡，一路翻滾，所幸車內5人均未被拋出車外，停下時車頂朝上，5人都只受輕傷，意識清楚。
由於古道狹窄，加上起霧，不利救援。消防人員克服困難，架繩走下邊坡後，破壞車體救出5人，其中1名女子無法行走，利用長背板協助搬運，另4人在消防人員護送下自行爬回道路。消防局將3人送基隆長庚醫院，2人送衛生福利部基隆醫院救治。
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