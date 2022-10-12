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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

失聯移工南投仁愛鄉盜伐國有林 南投地檢署起訴

中央社／ 南投縣12日電

阮姓等5名越南籍失聯或逾期移工前往南投縣仁愛鄉國有林班地砍伐、鋸切扁柏共14塊、401.52公斤，載運至彰化縣北斗鎮欲販賣，南投林管處報警查獲，南投地檢署依森林法起訴。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，被告阮姓等5名越南籍失聯或逾期移工今年5月30日前往南投縣仁愛鄉台14甲線25公里處，進入南投林管處埔里工作站轄管埔里事業區國有林班地，並於6月3日將砍伐、鋸切的貴重木扁柏運至彰化縣北斗鎮，10天後又前往同一林班地砍伐、鋸切貴重木扁柏401.52公斤，再運回北斗鎮。

南投地檢署檢察官簡汝珊、蘇厚仁分別指揮警政署保七總隊刑警大隊、移民署台北市專勤隊、南投縣警察局仁愛分局，並結合林務局南投林區管理處偵辦違反森林法案件，前往北斗扣得401.52公斤扁柏、鏈鋸、背架、溯溪鞋等證物，訊後向法院聲押4人獲准、1人責付南投縣專勤隊收容，全案偵查終結，依違反森林法起訴。

另外，南投地檢署也偵辦曹姓被告今年7月4日駕車前往南投縣仁愛鄉能高越嶺步道屯原登山口搭載朋友時，看見不明人士盜伐的台灣扁柏4塊共重約125公斤無人看管，竟竊取搬上車，當天駛經仁愛鄉春陽村被警方攔查，南投地檢署日前偵結依違反森林法提起公訴。

南投地檢署指出，為維護生態環境、遏止盜伐集團，先前召開查緝國土保育犯罪業務聯繫會議，為因應近年移工、毒品人口涉入山區，檢、警、林會議中以不同觀點聚焦外籍移工、毒品涉入盜伐林木犯罪問題，並實際以雷霆手段偵辦違反森林法案件，包含查獲盜伐成員後向法院聲請羈押，防止不法成員一再盜伐。

南投 移工

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