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高雄旗山兩輛砂石車碰撞 一駕駛受困救出送醫
高雄旗山區旗屏路旗南橋往屏東里港方向，鄰近台3線413公里處，今天下午發生兩輛砂石車碰撞事故，其中一輛車頭全毀，導致55歲男性駕駛受困，消防獲報後將人救出，另名肇事的35歲男駕駛則全身多處玻璃割傷；初步了解，兩人意識清楚，是否酒駕及詳細事故原因仍待釐清。
這起事故發生於今天下午1時許，兩輛砂石車在旗山區旗屏路旗南橋往里港方向台3線413公里處，發生碰撞，因其中一輛車，車頭全毀，一度造成其中一名駕駛受困車內，消防獲報後，出動6車12人將人救出，並將另名傷者送醫，詳細事故原因仍待釐清。
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