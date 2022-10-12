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新竹8旬「捕土龍達人」失聯3天 警消岸巡擴大協尋

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男過去曾上不少節目分享抓土龍絕活，是地方知名人物，未料國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，遲遲未返家。家屬焦急報警，當地民代也憂心林翁年事高，恐有安危，警消與岸巡人員正擴大搜索中。

市議員陳啓源說，林明男從14歲就開始抓土龍，靠這項絕活養家活口，現在雖然已經高齡80歲了，還是會常常背著工具到岸邊、濕地捕撈。沒想到林明男10日早上6點到香山海山漁港附近的濕地抓螃蟹跟土龍，卻遲遲沒有回家，家屬已經報警協尋。

陳啓源也說，林明男年紀大了，身體也有些病痛，家屬相當擔心，再加上最近溫度驟降，又逢東北季風帶來強大風勢，更讓家屬焦急，民眾若有發現希望能跟家屬聯絡，目前已經有調閱週邊的監視器畫面，確認林明男最後身影出現在香山天后宮附近。

林明男失聯當天，警方及岸巡人員獲報時因為天色已晚，到場進行搜尋皆未發現，昨天消防局早上也接到獲報後派出6車15人、義消10人到場搜索，因風浪太大船艇無法下水、空拍機無法升空，配合潮汐時間會同岸巡人員於風情海岸到潮間帶搜尋仍未果。

新竹市消防局指出，昨天下午一路搜索範圍，往北至水資源回收中心，往南至海山漁港皆未發現林翁蹤跡，傍晚結束搜尋人車返隊。由於下午是退潮時間，今天下午3點半到6點半將持續到場，也同步通報海巡及苗栗縣消防局一起至竹南崎頂海域協尋。

新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，相關單位連日來搜索未果。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，相關單位連日來搜索未果。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，監視器拍下最後身影。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，監視器拍下最後身影。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，相關單位連日來搜索未果。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，相關單位連日來搜索未果。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，相關單位連日來搜索未果。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男國慶日10日當天到海山漁港附近濕地捉螃蟹、土龍，竟遲未返家，相關單位連日來搜索未果。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男曾上過不少節目。記者張裕珍／翻攝
新竹市香山地區「捕土龍達人」林明男曾上過不少節目。記者張裕珍／翻攝

濕地 失蹤

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