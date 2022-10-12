遭質疑侵吞金主近2億元 三重土地開發商遭擄走20天釋放

在台北市經營土地開發公司的周姓男子，上個月21日於新北市三重區住家附近遭歹徒押走，卻自案發之後都無人向家屬勒贖。警方持續偵查，發現疑因被害人侵吞金主投資開發土地近2億元資金，才被擄走脅迫償還，昨天凌晨肉票已被釋放，沒有受傷，警方持續擴大追緝嫌犯。

據了解，年約50幾歲周男經營的土地開發公司，分別在台北市松山、南港、內湖及新北市汐止等地都有開發案。日前他被質疑私自挪用金主投資內湖土地一筆將近2億元資金，另外拿去向銀行轉貸1.3億元，因而被擄走脅迫還錢。

上個21日男子離家自此人間蒸發，生死未卜音訊全無，也沒人聯繫勒贖，家屬焦急向台北市警方報案，查出是在三重被擄走，案件因此轉交新北市警方偵辦。

專案小組擴大調閱監視器，查出他當時走出住家大樓，旋即被5名埋伏歹徒開車挾持載走，直接開往新店山區，歹徒立刻放火燒車，其中1名嫌犯換騎機車下山。

警方循線找到機車，於置物箱內找到被害人錢包、證件及現金8萬元，並從現場採集到可疑檳榔渣，送驗比對出其中1名嫌犯身分擴大追查，還發現這群綁匪買了60幾張手機易付卡，每打幾次就關機換卡閃避追緝。