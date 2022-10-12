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無助老婦迷路台北街頭 靠「乃嘿細妹」四字警助返家
台北市文山一警分局萬芳派出所警員，日前在大街上發現失智老婦，警員想盡辦法要找出老婦身分，最後老婦總算說出「乃嘿細妹」(客家話)關鍵字，警員才順利送她回家。
警方表示，萬芳派出所警員林于禮日前擔服巡邏勤務，獲報疑似失智老人在木柵、萬芳路口徘徊，到場看見老婦，由於天氣酷熱、老婦語無倫次，對於警方詢問的年籍、聯絡方式都只說「忘記了！」，林員只能將老婦帶回派出所休息並提供餅乾、飲水補充體力，並不斷安撫老婦情緒。
警方循循善誘下，老婦終於說出「乃嘿細妹」(客家話)關鍵字，林員靈機一動，利用身分查詢系統反覆比對名叫「細妹」且年齡相近民眾，最終查明老婦（85歲）身分，並順利與家人取得聯繫，林員後續將老婦平安送回新店區住家與家人團聚，老婦兒子相當感謝警方熱心協助讓其一家團圓。
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