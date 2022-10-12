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桃園大園大批塑膠原粒散落馬路 粗心駕駛最高罰1.8萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區中正東路一段700巷附近，今清晨被發現大量塑膠原料顆粒散落路面，綿延數十公尺，大園警埔心派出所員警巡邏時發現，怕尖峰時間車多危險，立即通報清潔隊人員，並於現場疏導交通、排除障礙，後續將循線開罰最高1.8元罰鍰。

埔心所警員鄭朝祥、王昱今天清晨6時巡邏，行經大園區中正東路一段700巷附近時，發現路面上有大量塑膠原料顆粒散落，綿延數十公尺，影響範圍涵蓋快慢車道、靠近彎道，又是上班尖峰時間，恐危及用路人安全。

員警擔心車輛行經會打滑，為避免意外，便將巡邏車停在後方安全距離外。開啟警示燈警戒及擺放交通錐，引導車輛繞路通過，並通知清潔隊人員前來協助清除，所幸現場並未發生交通事故。

警方後續調閱監視器，查出肇事車輛，將依道路交通管理處罰條例30條逕行舉發，可處3000元至1萬8000元罰鍰。

警方呼籲，民眾使用車輛載運貨物時，應先檢查貨物有無裝載牢固，以免在車輛行進間掉落，影響自身及他人行車安全。

大園警方今晨巡邏發現大量塑膠粒散落馬路，趕緊亮燈警戒並通知清潔隊處理，幸未發生意外。記者楊湛華／翻攝
大園警方今晨巡邏發現大量塑膠粒散落馬路，趕緊亮燈警戒並通知清潔隊處理，幸未發生意外。記者楊湛華／翻攝
大園警方今晨巡邏發現大量塑膠粒散落馬路，趕緊亮燈警戒並通知清潔隊處理，幸未發生意外。記者楊湛華／翻攝
大園警方今晨巡邏發現大量塑膠粒散落馬路，趕緊亮燈警戒並通知清潔隊處理，幸未發生意外。記者楊湛華／翻攝

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