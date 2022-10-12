台東最大休息站「南迴驛」今傳意外 1維修工遭電擊送醫

台東最大休息站大武之心「南迴驛」將於本月20日正式開幕，未料，今早傳出外包廠商1維修工進行電路維護時，不慎遭高壓電力電擊，造成上半部2度灼傷，緊急送醫急救，所幸意識清楚，暫無生命危險。南迴驛因此暫時關閉4小時，中午12點恢復試營運。

警消表示，該名41歲吳姓維修工，是遭220V電力電擊，造成臉部、脖子、前胸及雙手前肢有2度灼傷，意識清楚，救護人員先行清理包紮後，緊急送往馬偕醫院救治，暫無生命危險。患者表示，當下沒有感覺到電流，就瞬間噴出火花。