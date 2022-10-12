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台東最大休息站「南迴驛」今傳意外 1維修工遭電擊送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東最大休息站大武之心「南迴驛」將於本月20日正式開幕，未料，今早傳出外包廠商1維修工進行電路維護時，不慎遭高壓電力電擊，造成上半部2度灼傷，緊急送醫急救，所幸意識清楚，暫無生命危險。南迴驛因此暫時關閉4小時，中午12點恢復試營運。

警消表示，該名41歲吳姓維修工，是遭220V電力電擊，造成臉部、脖子、前胸及雙手前肢有2度灼傷，意識清楚，救護人員先行清理包紮後，緊急送往馬偕醫院救治，暫無生命危險。患者表示，當下沒有感覺到電流，就瞬間噴出火花。

據了解，南迴驛預計這個月20日開幕，目前已開始試營運，內部各商家也正緊鑼密鼓準備中，早上8點多，有外包廠商1名維修工進行電路維護時，疑似總開關未關閉，使用工具時不慎觸電，瞬間產生火花，導致維修工嚴重燒燙傷意外。

台東最大休息站大武之心「南迴驛」將於本月20日正式開幕，未料，今早傳出外包廠商1維修工進行電路維護時，不慎遭高壓電力電擊，緊急送醫急救。南迴驛因此暫時關閉4小時，中午12點恢復試營運。記者尤聰光／攝影
台東最大休息站大武之心「南迴驛」將於本月20日正式開幕，未料，今早傳出外包廠商1維修工進行電路維護時，不慎遭高壓電力電擊，緊急送醫急救。南迴驛因此暫時關閉4小時，中午12點恢復試營運。記者尤聰光／攝影

馬偕醫院

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