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新iPhone掉排水溝被尋獲失而復得 網友驚：釣到的嗎？
台中市王姓男子國慶連假，在嘉義縣朴子市荷苞嶼大排釣魚，不小心買不到1個月，價值4萬多元的iPhone13 pro max從口袋滑落，掉入大排水溝，以為找不回來，再買1支同款的新機，沒想到，當晚就接到警方通知，手機找到了，事件被貼上網路社群，網友驚呼說，「難道手機是被人釣到的嗎？」
朴子警分局說，朴子派出所員警8日中午12點30分，接獲張姓少年報案指稱，在朴子市荷苞嶼大排，拾獲iPhone13 pro max手機，因無法聯絡失主報警協助。
警方受理後，隨即取出該手機sim卡 協請電信公司查證失主身分。經查證王姓失主身分，連絡失主到場領回，王姓失主原先在朴子市荷苞嶼大排釣魚，因不慎未注意致手機從口袋滑落大排排水溝，原以為已找不回，經警方積極查證並通知領回，王姓失主欣喜不已，對警方作為及熱心民眾拾金不昧行為，深表感激。
民眾說：「掉手機水很深，沒辦法撿」，不可能找到，但奇蹟出現，張姓少年拿手機到派出所，說他撿到了，警方趕緊通知失主，隔天王姓失主到派出所，開心領回手機。
王姓男子說，他手機找到時還是開機狀態，功能正常，是員警拔SIM卡，找電信業者聯繫到他的；事件貼上網，不少網友猜測可能是釣客撈魚撈到的，也有的要他快去買樂透。
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