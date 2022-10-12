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盜用臉書再騙取手機認證碼 國中小學生友情詐騙連環爆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市近日發生多起國中、小女學生臉書帳號被盜用，盜用者再冒名發訊息給朋友中的同學或學妹，誘騙提供手機號碼及回傳認證碼，冒用手機小額付費得逞。警方提醒民眾切勿隨意將手機號碼、網路帳號密碼或不明來源簡訊認證碼提供給他人，避免蒙受損失。

基隆市警三分局今天表示，手機「小額付費機制」是透過電話號碼、身分證字號進行身分驗證，若將手機收到簡訊通知的認證碼回傳，即表示同意交易。這項付款機制簡單方便、容易操作，因此成為不法之徒進行「友情詐騙」管道。

據了解，被詐騙的5名女學生住在同一區域，分屬國中、小球隊，在臉書互加好友。詐騙成員先盜用女學生臉書帳號後，發訊息給同學或學妹，請對方提供手機號碼，因為要「發一個遊戲的簡訊」 ，取信對方並取得認證碼，完成小額付費。

詐騙集團在行騙過程中，還會設法套取被害者的臉書帳號、密碼，以利尋找新的被害人，展開新回合詐騙。警方接獲報案後，清查8、9日共有5名女學生牽連其中，被騙者各損失數千元，已依妨害電腦使用及詐欺罪嫌偵辦。

基隆警三分局長林文煜表示，接獲好友手機來電或通訊軟體傳訊息，要有好友可能被盜用身分的警覺心，切記勿隨意將自己的手機號碼、網路帳號密碼或不明來源的簡訊認證碼提供給對方，避免遭受詐騙。如有疑問，可撥打165反詐騙專線查詢。

基隆市近日發生多起國中、小女學生臉書帳號被盜用，衍生小額付費機制冒用案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市近日發生多起國中、小女學生臉書帳號被盜用，衍生小額付費機制冒用案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市近日發生多起國中、小女學生臉書帳號被盜用，衍生小額付費機制冒用案件。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市近日發生多起國中、小女學生臉書帳號被盜用，衍生小額付費機制冒用案件。記者邱瑞杰／翻攝
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詐騙集團 手機號碼

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