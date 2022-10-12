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金門轎車恍神撞公車 2駕駛送醫35名乘客驚魂未定

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門昨天發生一起轎車撞公車的交通事故，石姓民眾駕駛自用小客車，沿金湖鎮太湖路2段由昇恆昌往金湖國中方向行駛，在士校路口停等紅燈變換為綠燈起步時，疑似恍神，直接採油門撞上前方公車，造成2人受傷送醫，車上35名乘客都被嚇了一跳，目前肇事責任正由警方釐清中。

金湖分局今天表示，昨天下午17時許，一位石姓民眾駕駛自用小客車，沿金湖路2段由昇恆昌往金湖國中方向行駛，於士校路口停等紅燈變換為綠燈起步時，恍神直接撞上停留紅燈的公車。

警方說，這起事故的發生地點就在金湖國中校門口，當時正值下課時間，有不少學生都在外面等候公車，當場嚇了一大跳，一度還造成小塞車，所幸警方迅速到場，排除事故及疏導交通。

據了解，警方到場對公車與自小客車駕駛都實施酒測，初步排除酒後駕車行為，但這起事故造成兩輛車的駕駛受傷，其中石姓駕駛胸部挫傷，公車司機林姓駕駛則腰部扭傷。

金湖分局提醒用路人，行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態，以確保他人及自身之安全，如未依規定保持距離，將依《道路交通管理處罰條例》第58條，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

金門昨天發生自小客車撞公車，自小客車駕駛疑因恍神猛一踩油門，造成引擎蓋變形拱起。圖／讀者提供
金門昨天發生自小客車撞公車，自小客車駕駛疑因恍神猛一踩油門，造成引擎蓋變形拱起。圖／讀者提供
金門昨天發生自小客車撞公車事故，嚇壞車上乘客。圖／警方提供
金門昨天發生自小客車撞公車事故，嚇壞車上乘客。圖／警方提供
金門昨天發生自小客車撞公車事故，警方到場協助處理。圖／讀者提供
金門昨天發生自小客車撞公車事故，警方到場協助處理。圖／讀者提供

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