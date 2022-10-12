聽新聞
test
0:00 / 0:00
樹林男被療養院退貨又襲警 新北市高層指當時請各局處自行判斷處置
新北市樹林區一名男子昨日晚間闖入山佳派出所拳毆值班員警，造成員警嘴唇撕裂傷、左手小指挫傷，警方朝傷害、妨害公務罪偵辦。新北市副市長謝政達表示，男子之前在療養院鬧事，院方無法再收容，所以他有在私下會議指示相關局處密切關注，沒想到還是發生襲警事件。
謝政達表示，男子從療養院出來後，狀況仍舊不穩，所以他有在私下開會的時候要求警察局、社會局、衛生局多多關注該名男子，不過並沒有特別要求警方用「定期巡簽」的方式處理，主要還是由各局處自行判斷情形來處置。
謝政達指出，療養院不願收容男子，不過男子的人身自由是憲法賦予的權利，市府當然不能去控制他的行動，所以才會希望警方密切關注他的行蹤，希望能避免任何意外發生，以免有任何民眾遭到該名男子傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言