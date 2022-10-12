快訊

直播／本土確診+52,338、境外+67、死亡+37 較上周降低4.6%

消失在烏克蘭的士兵：俄軍敗退遺留「坦克墳場」

昨打次世代疫苗…競選連任台南二行里長 今傳驟逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林男被療養院退貨又襲警 新北市高層指當時請各局處自行判斷處置

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

新北市樹林區一名男子昨日晚間闖入山佳派出所拳毆值班員警，造成員警嘴唇撕裂傷、左手小指挫傷，警方朝傷害、妨害公務罪偵辦。新北市副市長謝政達表示，男子之前在療養院鬧事，院方無法再收容，所以他有在私下會議指示相關局處密切關注，沒想到還是發生襲警事件。

謝政達表示，男子從療養院出來後，狀況仍舊不穩，所以他有在私下開會的時候要求警察局、社會局、衛生局多多關注該名男子，不過並沒有特別要求警方用「定期巡簽」的方式處理，主要還是由各局處自行判斷情形來處置。

謝政達指出，療養院不願收容男子，不過男子的人身自由是憲法賦予的權利，市府當然不能去控制他的行動，所以才會希望警方密切關注他的行蹤，希望能避免任何意外發生，以免有任何民眾遭到該名男子傷害。

新北市樹林警分局山佳派出所員警遭男子拳毆，造成員警嘴唇撕裂傷、左手小指挫傷，警方依傷害、妨害公務罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警分局山佳派出所員警遭男子拳毆，造成員警嘴唇撕裂傷、左手小指挫傷，警方依傷害、妨害公務罪送辦。記者曾伯愷／翻攝

衛生局 警察

延伸閱讀

三重警抓錯人綠營批治安堪憂 新北市警局：犯罪率六都最低

新北樹林保安市場髒臭不堪 9千萬整建今重新開幕

佛光山三重禪淨中心重陽敬老活動 關懷200多位長輩

新北首屆地方創生微電影頒獎 平溪雙姝奪首獎最佳影片

相關新聞

台東最大休息站「南迴驛」今傳意外 1維修工遭電擊送醫

台東最大休息站大武之心「南迴驛」將於本月20日正式開幕，未料，今早傳出外包廠商1維修工進行電路維護時，不慎遭高壓電力電擊...

遭質疑侵吞金主近2億元 三重土地開發商遭擄走20天釋放

在台北市經營土地開發公司的周姓男子，上個月21日於新北市三重區住家附近遭歹徒押走，卻自案發之後都無人向家屬勒贖。警方持續...

無助老婦迷路台北街頭 靠「乃嘿細妹」四字警助返家

台北市文山一警分局萬芳派出所警員，日前在大街上發現失智老婦，警員想盡辦法要找出老婦身分，最後老婦總算說出「乃嘿細妹」(客...

桃園大園大批塑膠原粒散落馬路 粗心駕駛最高罰1.8萬

桃園市大園區中正東路一段700巷附近，今清晨被發現大量塑膠原料顆粒散落路面，綿延數十公尺，大園警埔心派出所員警巡邏時發現...

新iPhone掉排水溝被尋獲失而復得 網友驚：釣到的嗎？

台中市王姓男子國慶連假，在嘉義縣朴子市荷苞嶼大排釣魚，不小心買不到1個月，價值4萬多元的iPhone13 pro max...

盜用臉書再騙取手機認證碼 國中小學生友情詐騙連環爆

基隆市近日發生多起國中、小女學生臉書帳號被盜用，盜用者再冒名發訊息給朋友中的同學或學妹，誘騙提供手機號碼及回傳認證碼，冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。