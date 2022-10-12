樹林男被療養院退貨又襲警 新北市高層指當時請各局處自行判斷處置

新北市樹林區一名男子昨日晚間闖入山佳派出所拳毆值班員警，造成員警嘴唇撕裂傷、左手小指挫傷，警方朝傷害、妨害公務罪偵辦。新北市副市長謝政達表示，男子之前在療養院鬧事，院方無法再收容，所以他有在私下會議指示相關局處密切關注，沒想到還是發生襲警事件。

謝政達表示，男子從療養院出來後，狀況仍舊不穩，所以他有在私下開會的時候要求警察局、社會局、衛生局多多關注該名男子，不過並沒有特別要求警方用「定期巡簽」的方式處理，主要還是由各局處自行判斷情形來處置。