高雄一家三口火場躲房間獲救 消防員曝遇這材質房門就「低姿快逃」

高雄市三民區嫩江街一棟透天民宅，今上午8時20分許發生火警，消防局出動16車37人前往搶救，火勢約在8時34分撲滅。租屋在5樓的王姓夫妻及3歲幼女，關緊門窗緊靠陽台待援，經雲梯車升高救援，順利接下一家3口，3人均未受傷、嗆傷，在救護車上休息後，未送醫。

消防人員到場時，起火的位置為神明廳，竄火時傳出陣陣玻璃破裂聲響，受困的王男一家三口為承租戶，起火時媽媽先往樓下逃生，沒料遭2樓濃煙堵住去路，隨即跑回5樓與丈夫、女兒關緊房門待救。

消防人員到場後，約10分鐘就撲滅火勢，火苗未從神明廳往上延燒，消防員先用雲梯車，從5樓救出受困母女，接著再升梯救出父親，3人均未受傷，但有受到驚嚇，經救護人員安撫後，並未送醫。

搶救行動告一段落後，消防人員立即向周邊住戶進行災後防火宣導，提醒住戶謹記消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」，等待消防人員的救援。不過，關門避難原則，仍要注意房屋、房門材質，以免阻隔濃煙不盛，反受困屋內。

資深消防員表示，木造屋、鐵皮屋等結構，遇高溫強度會折損，造成結構坍塌，若房門為塑膠材質，遇到200至400度就會融化，結構受損加上房門融化，恐讓高溫長驅直入，若房屋符合上述兩條件，遭遇濃煙時只能採取「低姿勢」盡速逃生。

依據消防局提供的避難流程，首要為開門往一樓逃生，若樓梯未見煙霧，可繼續往下往外，若發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生路線，若逃生路線都受阻，則改往相對安全的空間關門避難，冷靜等待消防人員救援。