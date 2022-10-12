老翁電動輔助車途中故障 梧棲警推車走1公里送他回到家

一名7旬老翁晚上騎電動輔助車途中故障，他神情慌張，台中市清水警分局梧棲分駐所員警到場協助，警察幫他推車走路1公里送回家，員警說，看到老翁安心的神情，一切都值得。

梧棲區周姓老翁因脊髓受傷，出門代步都須仰賴電動四輪輔助車，10月9日晚上，他騎電動四輪輔助車外出，返家途中，在梧棲區大智路行經梧北路口時，輔助車突然故障失去動力無法行駛，老翁沒帶電話又行動不便無法下車求助，坐在車上不知所措，經過的熱心民眾看見，打110請警方到場協助。

清水警分局梧棲所警員陳明陽、吳培寧獲報後趕抵現場，發現老翁神情慌張，陳警先將老翁的輔助車推到路旁避免危險，吳警在一旁協助指揮交通。警方原本要載老翁回家，但老翁不放心輔助車停在路邉，堅持要與輔助車一同回家。

當時無法聯繫電動輔助車業者，拖吊業者也無法協助，警方確認老翁住處約在1公里處後，警員陳明陽以徒手方式將老翁及輔助車推回家，並將老翁攙扶進屋，準備離去時，老翁高興的拉著員警的手，不斷感謝警方熱心積極協助。