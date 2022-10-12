人情味！桃園9旬翁逞強騎車連兩摔 鄰里熱心圍住求援

桃園市桃園區一名92歲老先生，昨天中午騎電動車自摔後倒地不起，在路過民眾關心後爬起，又因電動車暴衝再摔，並堅持「沒事」，熱心民眾看不下去將他圍起來並報警，才發現他龍頭已經歪掉，難怪騎不好，讓他接受包紮並安全返家。

桃園區92歲陸姓老翁騎電動車連兩摔，仍堅持回家，被周圍民眾勸說攔阻。直到警消前來協助。記者楊湛華／翻攝

桃園警分局中路派出所昨天12時10分許接獲民眾報案，指稱宏昌六街與泰昌三街口發生交通事故，請員警到場協助。

警員簡成驊與警員倪富城趕抵現場了解，原來是92歲陸老先生騎乘電動車出門買菜，疑似途中身體不適，突然摔倒在地，附近熱心民眾趕緊上前協助，但老先生表示沒事，準備要繼續上路，卻又因電動車暴衝跌倒在地。

老先生連摔兩次，手上還掛彩，好不容易站起身又打算離開，周圍民眾看不下去，才圍著他勸別再騎車，並請警方協助。