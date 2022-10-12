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人情味！桃園9旬翁逞強騎車連兩摔 鄰里熱心圍住求援
桃園市桃園區一名92歲老先生，昨天中午騎電動車自摔後倒地不起，在路過民眾關心後爬起，又因電動車暴衝再摔，並堅持「沒事」，熱心民眾看不下去將他圍起來並報警，才發現他龍頭已經歪掉，難怪騎不好，讓他接受包紮並安全返家。
桃園警分局中路派出所昨天12時10分許接獲民眾報案，指稱宏昌六街與泰昌三街口發生交通事故，請員警到場協助。
警員簡成驊與警員倪富城趕抵現場了解，原來是92歲陸老先生騎乘電動車出門買菜，疑似途中身體不適，突然摔倒在地，附近熱心民眾趕緊上前協助，但老先生表示沒事，準備要繼續上路，卻又因電動車暴衝跌倒在地。
老先生連摔兩次，手上還掛彩，好不容易站起身又打算離開，周圍民眾看不下去，才圍著他勸別再騎車，並請警方協助。
員警不敢大意，通知救護人員前來替陸老先生包紮傷口，所幸只有輕微擦傷；由於陸翁堅持不去醫院、要回家，員警怕他再摔倒，便由簡員駕駛警車載送老先生，倪員則協助騎乘電動車在後尾隨，途中也發現龍頭早已歪掉，很可能是他摔車原因。兩警最後順利護送陸翁到家。
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