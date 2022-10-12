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宜蘭婦真信假檢偵查不公開 管區警苦舉多例詐騙才保住15萬辛苦錢
宜蘭一名50多歲李姓女子遇上假檢察官來電，誆稱其個資遭盜用，得付45萬元給檢方保管，還恐嚇不從會被管收坐牢，甚至以偵查不公開要求不能對外說。她到銀行欲領僅有15萬元存款時，因神色慌張引注意，就連警方勸阻也不信，最後聽聞多個詐騙案例，歷經近1小時才恍然大悟。
李女日前接獲詐騙集團佯裝檢察官的電話，因她個資遭盜用涉及刑案、洗錢，倘若不交付45萬元，恐被管收坐牢，期間也不斷用電話恐嚇，強調偵查不公開，要是她跟別人說，就會罪加一等。
10月5日早上11點多，李女依詐騙集團指示到台銀宜蘭分行領錢，卻因不會填提款單請求保七員警幫忙，還稱這筆錢是為了領來作家中裝潢之用。她神色慌張引起行員鄒怡君與保七小隊長詹德智、員警陳清森、陳忠欽的注意。
經保七員警查證後，李女一度改口這筆錢基於「偵查不公開，絕對不能說」，且不斷堅稱「自己絶對不會被騙」，就連轄區警方到場勸阻，她也不信會被騙。
不僅如此，李女匯款對象不是檢察官，而是人頭帳戶。就在保七員警、派出所員警查證勸阻且舉例多起詐騙案例，加上行員共5人近1小時的勸說下，她才相信自己險些上當，保住15萬元存款。
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