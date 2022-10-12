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利用棄單補償機制漏洞 北市餐廳詐騙外送平台30萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國內兩大外送平台業者，若遇到客人棄單，通常會替店家吸收損失，台北市一家餐廳利用這個漏洞，由親友狂訂自家2000多元的和牛套餐後棄單，再找平台業者吸收「損失」，三個月詐騙外送平台30萬元，台北市警方接獲報案，約談李姓業者及共犯，依詐欺罪送辦。

國內外送平台遇到客人棄單，通常會扣掉平台該有的抽成後，將剩餘的餐點費用補償給業者，原意希望減少爭議、並吸引更多餐廳加入平台，但不料卻因此被不肖餐廳詐騙，外送平台已在檢討相關機制。

台北市警方發現，不只一家餐廳涉嫌詐騙，台北市部分警分局陸續接獲報案，警方正整理相關資料進行調查。

國內一家大型外送平台業者日前向警方報案，台北市一家餐廳，近日推出高價和牛套餐，但棄單率卻高得嚇人，甚至有客人一次點10客和牛套餐最後棄單，外送平台因此補償餐廳兩萬元。

外送平台一開始沒有發現異狀，但後來發現這檔高價和牛套餐，三個月來棄單20多次，補償金額高達30萬元，察覺異狀決定報案。

警方約談棄單客人，發現其中一名客人就是李姓餐廳業者直系親戚，他坦承接受餐廳委託，專門下訂和牛套餐後再棄單。

警方再約談李姓餐廳業者，他一開始否認詐騙，聲稱是客人自己棄單，但警方調出餐廳進貨單，發現餐廳只進貨少量和牛，無法完全供應訂單，業者才坦承因受疫情影響，生意變差，才利用外送平台的補償機制漏洞詐騙，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。

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