通緝犯趁人多貼近輕熟女 她回家發覺東西不見了

鄭姓男子（中）在郵局摸走陳姓女子後背包內的手機。記者林保光／翻攝

高雄鄭姓男子在郵局佯裝排隊等候辦理郵務，悄悄摸走女子的手機逃逸；女子回家發覺手機遭竊，報警追查，才發現她在郵局排隊辦郵務，1男子從她後背包偷走手機。警方追查3天，發現涉案的鄭姓男子行蹤，逮捕他到案，並查出鄭另涉竊盜案遭通緝中。

據了解，陳姓女子（42歲）10月6日到高雄鳳山郵局辦郵務，直到回家後才發現放在後背包的手機遭竊，向高雄市警鳳山分局報案。

警方調閱監視器影像，發現涉案男子趁陳女辦郵務時，佯裝排陳女後面，在人來人往當中，趁陳女沒注意，偷走陳女價值1萬5000元的手機，不久逃出郵局，騎機車離去。