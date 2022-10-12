通緝犯趁人多貼近輕熟女 她回家發覺東西不見了
高雄鄭姓男子在郵局佯裝排隊等候辦理郵務，悄悄摸走女子的手機逃逸；女子回家發覺手機遭竊，報警追查，才發現她在郵局排隊辦郵務，1男子從她後背包偷走手機。警方追查3天，發現涉案的鄭姓男子行蹤，逮捕他到案，並查出鄭另涉竊盜案遭通緝中。
據了解，陳姓女子（42歲）10月6日到高雄鳳山郵局辦郵務，直到回家後才發現放在後背包的手機遭竊，向高雄市警鳳山分局報案。
警方調閱監視器影像，發現涉案男子趁陳女辦郵務時，佯裝排陳女後面，在人來人往當中，趁陳女沒注意，偷走陳女價值1萬5000元的手機，不久逃出郵局，騎機車離去。
警方查出涉案男子落腳在鳳山區中山東路一帶，布線追查，10月9日逮捕涉案的鄭姓男子（35歲），發現鄭另涉竊盜案，也經高雄地檢署通緝。鄭承認涉案，稱偷得的手機因沒電後，便被他飄棄。警方將全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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