影／政院前哏圖小編陳屍淡水河岸 2天前台北橋才剛救下1人

曾被稱為行政院「王牌小編」的周家鴻，疑似9日凌晨從台北橋跳淡水河尋短，2天後被尋獲遺體，而7日深夜同樣也有1名男子在台北橋上意圖輕生，新北市警方出動9人趕往營救，趁隙把人安全拖回橋面，化解危機。

據了解，29歲的周家鴻9日凌晨3時許，曾傳訊息透露輕生念頭，親友立刻向他住家附近的三重派出所報案協尋，員警調閱監視器，在台北橋附近發現疑似身影但搜尋未果，可惜昨天在下游淡水河畔找到遺體。

無獨有偶，三重警分局7日深夜11時許接獲路人通報，指稱台北橋人行道有人面向淡水河坐在護欄，三重派出所動員9名員警趕抵，消防隊也派救護車到達，但該名30歲顏姓男子卻跨出護欄站立，情緒顯得激動。

副所長趙立人持續對他喊話試圖安撫規勸，男子始終緊握欄杆與警方僵持，後來警員黃建庭趁他不注意，衝上前一把抓住手臂，眾人一擁而上拖回橋面化解危機。顏男聲稱，因經濟壓力導致情緒低落，警方持續溝通好言相勸，將他護送下橋。