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救護魂上身見義勇為救命 嘉義縣市2名消防隊員休假救難

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局消防隊員林彥伯，9月21日休假到澎湖，與休假友人澎湖縣消防局馬公分隊隊員歐瑞暘，聯手搶救澎湖山水海域溺水女子生命；無獨有偶，嘉義市消防局德安分隊隊員蔡明修昨天休假，途經太保市，搶救車禍傷患，林彥伯、蔡明修休假救護魂上身，見義勇為救命，讓人感佩讚賞。

消防局說，馬公山水海域9月21日下午傳出1名女子溺水，剛好馬公消防分隊隊員歐瑞暘與林彥伯在附近活動，2人緊急下水救人，附近民眾向消防局報案，緊急送往醫院搶救，歐、林2人休假馬上入水搶救，發揮所學，實施心肺復甦術急救，急救直到趕抵現場的消防局勤務人員接手才停止。

另，嘉市消防局德安分隊隊員蔡明修昨天休假，下午經過太保市南埤路，發現車禍，當時救護人員未到場，他為傷患進行頭頸部固定及傷勢檢查，等消防員到場，接手後續處置，將傷者送醫，無生命危險。

蔡明修9月休假，在嘉義高鐵大道目睹車禍發生，也趕緊救援，連續2個月休假進行救護，臉書粉專「綠豆嘉義人」張貼目擊者照片，貼文「直擊太保南埤路，休假消防員遇到車禍協助幫忙。」大批網友按讚，分享消防隊員見義勇為。

嘉義縣消防局消防隊員林彥伯，9月21日休假到澎湖，與休假友人澎湖縣消防局馬公分隊隊員歐瑞暘，聯手搶救澎湖山水海域溺水女子生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局消防隊員林彥伯，9月21日休假到澎湖，與休假友人澎湖縣消防局馬公分隊隊員歐瑞暘，聯手搶救澎湖山水海域溺水女子生命。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局德安分隊隊員蔡明修昨天休假，途經太保市，搶救車禍傷患。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局德安分隊隊員蔡明修昨天休假，途經太保市，搶救車禍傷患。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局德安分隊隊員蔡明修昨天休假，途經太保市，搶救車禍傷患。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局德安分隊隊員蔡明修昨天休假，途經太保市，搶救車禍傷患。記者魯永明／翻攝

馬公 嘉義 車禍

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