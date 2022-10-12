清水平房火警 45歲男子死亡他躲浴室內塑膠門板燒熔變形

台中市清水區昨天下午發生民宅火警，屋主在外，他兒子被發現死在屋內，起火原因由消防局調查中，消防隊員搜索發現死者躲在浴室內，早已無生命跡象；火災發生後，屋內碳化情形嚴重，廁所門板為塑膠門板，在火災高溫下已嚴重燒熔變形。

台中市消防局昨天下午3點55分接獲報案，清水區神清路有住宅火警案，出動第四大隊清泉等4分隊，各式消防車11輛、救護車1輛，消防人員29名，由尤英龍分隊長帶隊指揮搶救。

現場是一樓平房磚造建築起火，燃燒住宅家具、物品衣物等，燃燒面積約80平方公尺，消防人員抵達現場搶救時，屋主表示現場是空屋，住宅內並沒有人員受困，直到火勢控制時才改口說兒子在屋內，又表示兒子行動不便，有長期酗酒等狀況，火勢控制撲滅後，屋內尋獲45歲男子遺體，起火原因後續由火調人員調查中。

清水警分局獲報也派員警趕到現場，發現是空軍宿舍，到達時消防隊員正射水搶救，員警在現場協助交通管理疏導，屋主呂男表示，火警發生時，屋內正在用電熱水器煮開水，他在屋外搬物品到車上，兒子在房間內，發現火勢時，火勢猛烈已無法進入屋內，當時未發現兒子行蹤，經消防隊搜尋、發現兒子死在屋內。

消防隊員表示，這場火警火舌竄燒引發濃煙並延燒至兩處鄰戶，鄰戶情形全毀或牆壁燻黑，消防人員經過搜索發現屋主的兒子躲在浴室內，早已無生命跡象。

火災發生後，屋內碳化狀況嚴重，廁所門板為塑膠門板，於火災高溫下則已嚴重燒熔變形，消防隊提醒，火警發生時，隨手「關門」可以自救救人，關門把火勢阻隔在外，可爭取逃生或待救的時間，若屋內起火，逃離時將門關起來，則可將火勢侷限於屋內。

縱使家中房門為木製門板，仍具一定防火時效，如果能在家中裝設住宅用火災警報器，初期濃煙蓄積時警報響起，則能增加逃生的機會。

消防隊也提醒關門待救三重點，牆壁為不燃材料建造，如鋼筋混凝土等；房門是木門、金屬門或防火門；要有對外窗戶，也切記