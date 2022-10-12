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防疫救護車過綠燈遭攔腰撞 騎士車頭毀、左手骨折送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市消防局昨出動1輛防疫救護車，開車的吳姓隊員自述鳴笛行經崇德路紅燈路口，但另一名陳姓騎士疑似未注意攔腰撞上，造成機車車頭嚴重毀損，陳當場左手開放性骨折，救護車右側鈑金也明顯凹陷，警方到場對2人酒測數值均為0，陳另由消防局派車送醫，肇事責任由交通大隊分析中。

根據路口監視器，救護車通過紅燈時疑未明顯減速至停止後再開；台中市消防局表示，針對救護車執行救護勤務行駛中遇紅燈時，目前沒有規範一定要停止再開，但須減速視左右來車禮讓後再行通過，本件相關肇事責任由警方調查釐清中。

台中第2分局昨晚10點多獲報，北區崇德路、太原路三段前有車禍，到場發現是吳姓消防隊員駕駛1輛救護車，吳並自稱有鳴笛通過當時紅燈的崇德路準備前往救護勤務，而陳姓騎士則沿太原路直行，過綠燈時疑似未注意救護車攔腰撞上。

當時救護車上沒有病患，開車的吳姓隊員也未受傷，但陳男人車倒地左手肘開放性骨折、雙腳多處擦挫傷；消防表示，當時由救護車北屯92執行防疫救護案件，遇車禍後加派另2輛救護車到場，陳當時意識清楚送往中國附醫救治。

警方到場也對吳姓隊員、陳姓騎士酒測，2人數值均為0，目前已經調閱路口監視器影像，詳細事故原因、肇責等將另由交通大隊分析研判。

警方也說，依道路交通管理處罰條例第45條規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

救護車遭攔腰撞上，右側車身鈑金凹陷。圖／讀者提供
救護車遭攔腰撞上，右側車身鈑金凹陷。圖／讀者提供
崇德、太原路昨晚發生救護車、機車擦撞車禍。記者曾健祐／翻攝
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機車撞上救護車，車頭幾乎全毀。記者曾健祐／翻攝
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救護車 監視器

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