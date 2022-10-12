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香水味吸引...台中怪男尾隨年輕女店員猛拍跟騷法起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子自稱對女生香水味好奇，竟連續3天一早7點多騎車尾隨1名年輕超商女店員，一路跟到她上班地點在外鬼鬼祟祟，經女子報案警方給予書面警告後仍不罷休，甚至改拿手機跟拍對方；檢方勘驗監視器確認陳跟蹤，造成女子長期遭陌生人盯梢心生畏怖，依跟蹤騷擾罪嫌起訴陳。

檢警調查，陳男（38歲）因被女子身上香水氣味吸引，今年6月9日、13日及14日，連續3天早上7點多都騎乘機車跟蹤尾隨對方到她上班的超商，還不斷在超商外面徘徊、觀察，直到她進去到公司內部打卡才離開。

女子遭跟蹤惶恐不安，14日下班後就和豐原分局報案，經向警方申請書面告誡陳後，該書面也已經送達並禁止他不得再持續對女子騷擾。

未料陳不理會告誡，22日同樣又是一早7點多騎車一路尾隨女子，甚至變本加厲拿出手機對她跟拍，女子等紅燈又驚見陳在附近，轉頭見他持手機猛拍，再向警方報案才曝光。

陳男到案坦承說，因為對女子身上香水味好奇才會連續多天尾隨，也有收到警方交付的書面告誡書；檢方勘驗相關監視器，發現陳確實在多個路口沿途跟蹤，以此方式騷擾對方。

檢方認為，陳男6月9日、13日及14日的行為有反覆性、持續性，應論為一罪，另外22日跟拍行為則獨立論罪，偵結依2個違反跟蹤及騷擾防治法第18條第1項跟蹤騷擾罪嫌起訴他。

陳男自稱被香水味吸引，連續跟蹤、尾隨女店員，檢方依2個跟騷法起訴他。示意圖／imageing
陳男自稱被香水味吸引，連續跟蹤、尾隨女店員，檢方依2個跟騷法起訴他。示意圖／imageing

超商 監視器 跟蹤騷擾

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