香水味吸引...台中怪男尾隨年輕女店員猛拍跟騷法起訴

台中陳姓男子自稱對女生香水味好奇，竟連續3天一早7點多騎車尾隨1名年輕超商女店員，一路跟到她上班地點在外鬼鬼祟祟，經女子報案警方給予書面警告後仍不罷休，甚至改拿手機跟拍對方；檢方勘驗監視器確認陳跟蹤，造成女子長期遭陌生人盯梢心生畏怖，依跟蹤騷擾罪嫌起訴陳。

檢警調查，陳男（38歲）因被女子身上香水氣味吸引，今年6月9日、13日及14日，連續3天早上7點多都騎乘機車跟蹤尾隨對方到她上班的超商，還不斷在超商外面徘徊、觀察，直到她進去到公司內部打卡才離開。

女子遭跟蹤惶恐不安，14日下班後就和豐原分局報案，經向警方申請書面告誡陳後，該書面也已經送達並禁止他不得再持續對女子騷擾。

未料陳不理會告誡，22日同樣又是一早7點多騎車一路尾隨女子，甚至變本加厲拿出手機對她跟拍，女子等紅燈又驚見陳在附近，轉頭見他持手機猛拍，再向警方報案才曝光。

陳男到案坦承說，因為對女子身上香水味好奇才會連續多天尾隨，也有收到警方交付的書面告誡書；檢方勘驗相關監視器，發現陳確實在多個路口沿途跟蹤，以此方式騷擾對方。