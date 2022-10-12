新北男闖派出所拳毆警 上月拿刀追高中生曾強制送醫「被退貨」

昨天（11日）晚上，新北市樹林區一名男子，闖入山佳派出所拳毆值班員警，造成員警嘴唇撕裂傷、左手小指挫傷，警方朝傷害、妨害公務罪偵辦。警追查男子上個月（9月）才因在啟智街持刀追逐高中生被強制送醫，後又在院內施暴被趕出。想不到昨天又莫名打警，讓基層直喊「不定時炸彈」。

據了解，上個月（9月）15日男子手持菜刀，在新北市樹林區啟智街一帶遊晃，不巧，見一名高中生徒步經過，竟舉起菜刀朝著高中生方向追去。高中生見狀嚇得拔腿快跑，陳男尾後直追120公尺，直到高中生躲進大安路一家便利商店才作罷。

事後警方循線在男子住處逮人，沒想到，男子見警情緒激動，先是辯稱「我剛才是不小心認錯了啦」，隨後進入到屋內欲拿刀出來，遭警帶回派出所內保護管束，後再由救護人員協助送往醫院治療。

據悉，男子被強制送醫後，疑在療養院內發生院內暴力，被院方「退貨」趕出，引起市府關切，副市長於市政會議中指示警方「定期巡簽」，想不到，昨天（11日）晚上男子竟徒步3.6公里，來到山佳派出所毆傷員警。

昨天（11日）晚上7時15分左右，男子徒步走到新北市樹林警分局山佳派出所門口，只見他拿著手機在派出所門口徘徊一會兒，值班陳姓員警（27歲）見狀走出詢問男子「先生你有甚麼事嗎？」