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高雄三民區透天民宅竄火 一家三口躲房間關門、靠陽台順利獲救

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市三民區嫩江街一棟透天民宅，今上午8時20分許發生火警，起火點為2樓，消防局出動16車37人前往搶救，火勢約在8時34分撲滅，消防人員在5樓救出年約30多歲的夫妻及3歲女童，3人均意識清醒，無生命危險，詳細起火原因由火調人員進一步釐清。

消防人員從5樓救出1家3口。記者張議晨/攝影
消防人員從5樓救出1家3口。記者張議晨/攝影

據了解，起火的位置為神明廳，竄火時傳出陣陣玻璃破碎聲響，受困的一家3口為承租戶，起火時媽媽先往樓下逃生，沒料遭2樓濃煙堵住去路，隨即跑回5樓與丈夫、女兒關緊房門待救。

所幸火勢迅速撲滅，未從神明廳往上延燒，躲在房間的一家三口也靠在陽台待救，消防員先用雲梯車，從5樓救出受困母女，接著再升梯救出父親，3人均未受傷，但有受到驚嚇，由救護車送往醫院治療。

消防人員從5樓救出1家3口。記者張議晨/攝影
消防人員從5樓救出1家3口。記者張議晨/攝影

消防員 透天

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