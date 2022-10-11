快訊

你沒看過的中正紀念堂 屋頂隱藏版空間半世紀首度開放

新竹某私立高中運動教練遭指持木棍管教 市府開罰

中央社／ 新竹市11日電

新竹市政府今天表示，日前接獲某私立高中私人運動教練發生持木棍管教學生等不適任行為，認定違反兒少法等規定開罰6萬元，因教練向衛福部提出訴願，目前於訴願處理程序中。

新竹市政府今天晚間發新聞稿指出，今年5月接獲家長通報，指出某私立高中私人運動教練發生持木棍管教等不適任行為，立即和家長聯絡、予以協助，也詳細說明後續訪視及調查流程，過程中皆與家長保持良好溝通。

社會處表示，此案是私人運動教練不當行為，除由社會處及教育處協力處理，也與國教署及學校聯繫，陸續訪談相關學生及家長。經多次訪談，確定私人教練在訓練過程中，有不當對待情形。

社會處指出，經專案會議討論決議，此名教練違反「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定，裁處新台幣6萬元並將公告姓名。不過，這名教練於8月提出訴願，目前全案仍在訴願程序中，將尊重衛福部的相關處置。

新竹 國教署

延伸閱讀

高中社團教練用木棍管教學生 被解聘開罰提訴願

紫渝勁敵現身？新竹「超正里長參選人」美照曝光 網嗨翻：想遷戶籍

百億元新竹大車站計畫 藍營議員籲暫緩留下屆市長決定

上班族拋問「景氣差如何撿便宜房產？」 網友曝一時間點可進場

相關新聞

行政院「王牌小編」周家鴻失聯2天 陳屍淡水河畔

新北市五股區淡水河畔今天近午發現1具水流男屍，經查證身分是被外界稱為行政院「王牌小編」的29歲周家鴻，據稱他於9日凌晨便...

桃園深夜再傳火警…八德宮廟竄火光 消防29車67人馳援

桃園市今晚不平靜，中壢一處鐵皮工廠8時許起火，火勢控制沒多久，八德一處私人宮廟的鐵皮車庫10時許也遭祝融，一度升二級火警...

中壢鐵皮工廠冒火光 消防獲報搶救中

桃園中壢區興和里下興南地區神行快遞中壢站對面汽修工廠今晚8時37分發生火警，鐵皮工廠1樓全面燃燒，火勢猛烈，熊熊火光不斷...

高中社團教練用木棍管教學生 被解聘開罰提訴願

新竹市一所私立高中桌球社團私人運動教練在訓練學生時持木棍管教，學生父母今年5月向市府社會處通報，社會處受理後立即派社工聯...

三重警抓錯人綠營批治安堪憂 新北市警局：犯罪率六都最低

新北市三重分局員警上月20日將54歲的黃姓男子誤認成41歲的槍砲通緝犯，抓錯人並毆傷，治安話題引起關注，也成綠營選戰話題...

影／國道一南向40公里 廂型車自撞駕駛送醫不治

陳姓男子（73歲），今天下午4時45分左右，駕駛一輛廂型車行經中山高速公路南向40公里處，不知何因？整輛車突往內側護欄撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。