新竹某私立高中運動教練遭指持木棍管教 市府開罰
新竹市政府今天表示，日前接獲某私立高中私人運動教練發生持木棍管教學生等不適任行為，認定違反兒少法等規定開罰6萬元，因教練向衛福部提出訴願，目前於訴願處理程序中。
新竹市政府今天晚間發新聞稿指出，今年5月接獲家長通報，指出某私立高中私人運動教練發生持木棍管教等不適任行為，立即和家長聯絡、予以協助，也詳細說明後續訪視及調查流程，過程中皆與家長保持良好溝通。
社會處表示，此案是私人運動教練不當行為，除由社會處及教育處協力處理，也與國教署及學校聯繫，陸續訪談相關學生及家長。經多次訪談，確定私人教練在訓練過程中，有不當對待情形。
社會處指出，經專案會議討論決議，此名教練違反「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定，裁處新台幣6萬元並將公告姓名。不過，這名教練於8月提出訴願，目前全案仍在訴願程序中，將尊重衛福部的相關處置。
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