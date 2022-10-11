高中社團教練用木棍管教學生 被解聘開罰提訴願

新竹市一所私立高中桌球社團私人運動教練在訓練學生時持木棍管教，學生父母今年5月向市府社會處通報，社會處受理後立即派社工聯繫家長了解案情，調查後確認已違反「兒童與少年福利與權益保障法」第49條規定，並依同法第97條裁處該名教練6萬元罰緩，並將公告其姓名。後因該教練向衛福部提出訴願，目前全案於訴願處理程序中。

社會處表示，接獲通報當下即積極連繫家長、予以協助，也詳細說明後續訪視及調查流程，過程中皆與家長保持良好溝通；目前因該教練提出訴願，全案已進入衛福部處理程序，將尊重衛福部的後續相關處置。

社會處表示，因本案為私人運動教練的不當行為，除由社會處及教育處協力處理，也與國教署及學校聯繫，陸續訪談相關學生及家長。經多次訪談，確定該私人教練在訓練過程中，有不當對待情形。

社會處指出，經專案會議討論決議，該名教練違反「兒童與少年福利與權益保障法」第49條相關規定，依同法第97條裁處6萬元並將公告其姓名。不過，該名教練於8月提出訴願，目前全案仍在訴願程序中，將尊重衛福部的相關處置。