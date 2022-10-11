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車壞路邊修車老闆「經過」開天價 警一查：他弄壞的

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

涂姓車主前年在新北市鶯歌區建國路段上的機車停車場發現機車拋錨，一名路過王姓男子稱可以幫忙維修，開口要價900元，涂拒絕，到修車廠才發現是電線被拔，報警處理。警方調閱監視器發現就是王男拔掉機車電線，新北地檢署今依詐欺取財未遂罪起訴。

檢警調查，涂姓車主前年7月19日在逛完市場後發現機車無法發動，這時路過的王男向他自稱「我是機車行老闆」，可以幫忙修理，檢查完後稱是機車變電器、電磁損壞要更換並索900元維修費，剛換完電池的涂姓車主無法接受，拒絕後牽到修車廠，才發現竟是電線被拔，氣得報警。

警方查出王疑似當天在鶯歌地區拔掉兩輛機車的電線，使機車無法發動，還開口分別開價900、1100元，除了涂姓車主外，另一名彭姓車主付錢了事。偵查時，王男堅稱自己「沒有到鶯歌區」、否認犯罪，但監視畫面清楚拍下王男靠近涂姓車主車輛，並將電線拔掉後再等候車主牽車的身影，依詐欺取財未遂罪起訴。

另外檢方因監視畫面僅拍到王男跟著彭姓車主的身影，並沒有拍到王男拔掉彭的機車電線，認為王男行為無法認定構成詐騙彭姓車主，不起訴處分。

王男在鶯歌地區拔掉涂姓車主機車電線後，佯裝會修車接近涂姓車主，開口索討900元被拒，新北地檢署依詐欺取財未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照
王男在鶯歌地區拔掉涂姓車主機車電線後，佯裝會修車接近涂姓車主，開口索討900元被拒，新北地檢署依詐欺取財未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照

車主 詐欺

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