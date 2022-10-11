新北男「急性肺栓塞」 消防緊急CPR鬼門關前救活回

新北市李姓男子日前晚上在家喘不過氣，家人打119並攙扶下樓等待救護車時，突然倒地、當場沒了呼吸心跳，所幸救護人員剛好趕抵，立刻接手CPR，不放棄搶救40分鐘，終於恢復生命跡象。醫院診斷，李男是「急性肺栓塞」，該症狀死亡率逾9成，救護人員透露，雖然順利救活，但李男仍在加護病房觀察，希望他平安。

新店消防分隊7日晚上7點多獲報，新店區二十張路巷弄間，一名李男（46歲）身體不適、呼吸困難，才正要接觸患者，他就突然沒了呼吸心跳，一邊CPR、一邊送醫急救，40分鐘後，順利將他從死神手中救出。

新店慈濟醫院電腦斷層掃描研判，李男病因是急性肺栓塞，醫院指出，肺栓塞是指心臟的肺動脈血流被血管內的血塊、脂肪或空氣塊形成的栓子阻塞，導致肺血液灌流不足，若血塊較大，可能堵住整條肺動脈引發急性肺栓塞，導致心肺衰竭，休克猝死；急性肺栓塞併發休克，死亡率達9成，是到院前救護人員的棘手案件。

肺栓塞常突然出現，更會快速惡化，若是引發休克，從呼吸困難到心跳停止可能僅10至20分鐘；好發族群有肥胖、久坐不動、懷孕、曾中風、癌症等。