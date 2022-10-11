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「猜猜我是誰」老哏老婦上當 警急阻匯200萬元

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名林姓老婦誤信詐團假裝兒子來電，誆騙購屋要200萬元，林婦信以為真，跑到銀行要臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，通知警方到場聯繫上林婦兒子，阻止詐騙。

警方表示，85歲的林婦退休後賦閒在家，日前她接獲詐騙集團來電，謊稱是兒子要購屋，希望能得到家裡協助，林婦信以為真，到台灣銀行公館分行，要匯款200萬元。

行員發現有異狀，通知轄區警方中正二分局思源街派出所員警，思源所巡佐陳登進到場，林婦先是開口說是購屋基金，一下又改口是購買美金，說詞反覆不定。

陳員聽聞馬上察覺這是詐騙集團「猜猜我是誰」假冒親友的慣用伎倆，想請林婦提供家人聯繫方式，雖然林婦一開始不願提供，在陳員鍥而不捨說明下，才逐漸突破心防。

隨後在林婦與「真正的兒子」聯繫後，才驚覺遭到詐騙，連向銀行行員與警方致謝，感謝守住多年辛苦所存的老本。 

中正二分局呼籲，接獲陌生電話疑似假冒親友詐財時，應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信電話端人員指示操作任何動作，尤其遇有藉故請求交付款項時，應向警政署165反詐騙專線或110專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

中正二分局思源街派出所員警阻詐200萬元。記者邱奕能／翻攝
中正二分局思源街派出所員警阻詐200萬元。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 兒子

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