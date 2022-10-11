「猜猜我是誰」老哏老婦上當 警急阻匯200萬元

台北市一名林姓老婦誤信詐團假裝兒子來電，誆騙購屋要200萬元，林婦信以為真，跑到銀行要臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，通知警方到場聯繫上林婦兒子，阻止詐騙。

警方表示，85歲的林婦退休後賦閒在家，日前她接獲詐騙集團來電，謊稱是兒子要購屋，希望能得到家裡協助，林婦信以為真，到台灣銀行公館分行，要匯款200萬元。

行員發現有異狀，通知轄區警方中正二分局思源街派出所員警，思源所巡佐陳登進到場，林婦先是開口說是購屋基金，一下又改口是購買美金，說詞反覆不定。

陳員聽聞馬上察覺這是詐騙集團「猜猜我是誰」假冒親友的慣用伎倆，想請林婦提供家人聯繫方式，雖然林婦一開始不願提供，在陳員鍥而不捨說明下，才逐漸突破心防。

隨後在林婦與「真正的兒子」聯繫後，才驚覺遭到詐騙，連向銀行行員與警方致謝，感謝守住多年辛苦所存的老本。