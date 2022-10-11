「猜猜我是誰」老哏老婦上當 警急阻匯200萬元
台北市一名林姓老婦誤信詐團假裝兒子來電，誆騙購屋要200萬元，林婦信以為真，跑到銀行要臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，通知警方到場聯繫上林婦兒子，阻止詐騙。
警方表示，85歲的林婦退休後賦閒在家，日前她接獲詐騙集團來電，謊稱是兒子要購屋，希望能得到家裡協助，林婦信以為真，到台灣銀行公館分行，要匯款200萬元。
行員發現有異狀，通知轄區警方中正二分局思源街派出所員警，思源所巡佐陳登進到場，林婦先是開口說是購屋基金，一下又改口是購買美金，說詞反覆不定。
陳員聽聞馬上察覺這是詐騙集團「猜猜我是誰」假冒親友的慣用伎倆，想請林婦提供家人聯繫方式，雖然林婦一開始不願提供，在陳員鍥而不捨說明下，才逐漸突破心防。
隨後在林婦與「真正的兒子」聯繫後，才驚覺遭到詐騙，連向銀行行員與警方致謝，感謝守住多年辛苦所存的老本。
中正二分局呼籲，接獲陌生電話疑似假冒親友詐財時，應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信電話端人員指示操作任何動作，尤其遇有藉故請求交付款項時，應向警政署165反詐騙專線或110專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言