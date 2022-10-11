三重警抓錯人綠營批治安堪憂 新北市警局：犯罪率六都最低

新北市三重分局員警上月20日將54歲的黃姓男子誤認成41歲的槍砲通緝犯，抓錯人並毆傷，治安話題引起關注，也成綠營選戰話題；今天民進黨立委羅致政和新北市議員戴瑋姍等人舉行記者會，批評新北市長侯友宜面對新北治安問題神隱，新北市警局回應，新北市犯罪人口率是六都最低，希望不要就此抹煞基層同仁辛勞。

新北市警局說，依內政部數據統計，新北市犯罪人口率從2011年每十萬人1310人，大幅下降到2020年的647人，2021年更減少到507人，犯罪人口率改善超過六成，比率從原本的六都第二高，降為六都最低。

新北市警局表示，台北縣升格直轄市後，治安逐漸翻轉，尤其這幾年在全國的各項治安評核上都名列前矛，2021年遠見雜誌、經濟日報、今周刊、警政署民調以及2022年聯合報等治安民調，新北市均為六都第一名，甚至在有「警界奧斯卡」之稱的警政署「國家警光獎」，新北警局囊括「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規劃類」等團體組冠軍殊榮。

針對三重警局抓錯人一事，新北市警局回應，市長侯友宜第一時間就指示徹底追查真相，依法懲處、主動將同仁移送地檢法辦，並向當事人道歉、致意和慰問取得諒解，至今三重分局及警局長黃宗仁已11次向當事人慰問致歉。