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影／3名身障人士受困陽明山二子坪 淡水警冒雨救援

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北市有3名身障人士，日前共乘廂型車到陽明山國家公園的二子坪步道遊憩，傍晚準備下山卻發現車發不動，由於天色漸晚加上低溫又下雨，只好報警求救。新北市淡水分局員警連忙開車上山，用電瓶救援線跨接協助發動廂型車，幫助他們平安回家。

據了解，61歲扶姓男子因為陽明山二子坪遊憩區設有無障礙步道，5日與妻子和另1名女性友人，共乘改裝過的9人座廂型車搭載3輛輪椅，3人一起從北市大直出發上山踏青。

沒想到山區天氣多變，原本秋高氣爽，突然下起大雨，只好匆匆折返回停車場，卻發現可能忘記關閉汽車大燈，導致電瓶耗盡無法啟動引擎，輪椅也無法搬上車。

當天是星期三，遊客不多，且傍晚遊客中心工作人員已經下班，3人因而受困。警方下午5時許接獲報案，得知3人是身障人士，而當時山上刮風下大雨，體感溫度不到20度，萬一衣服淋濕容易失溫。

興華派出所副所長藍富順與警員李育臣連忙帶著電瓶救援線，開車趕上山，在二子坪停車場找到他們，只有扶姓男子已經上車，其餘2人坐輪椅在車旁等候。

2名員警一邊關心他們的身體狀況、檢查車輛、嘗試跨接電瓶引電，花了將近30分鐘才成功讓廂型車引擎啟動，接著再幫忙2名坐在輪椅上的女子上車，天色已經完全暗下來，終於協助他們離開又濕又冷山區，平安回家。

淡水警方冒著低溫大雨上山救車，協助3名身障人士平安下山回家。圖／警方提供
淡水警方冒著低溫大雨上山救車，協助3名身障人士平安下山回家。圖／警方提供
淡水警方冒著低溫大雨上山救車，協助3名身障人士平安下山回家。圖／警方提供
淡水警方冒著低溫大雨上山救車，協助3名身障人士平安下山回家。圖／警方提供
淡水警方協助2名坐在輪椅上的女子上車，天色已經完全暗了。圖／警方提供
淡水警方協助2名坐在輪椅上的女子上車，天色已經完全暗了。圖／警方提供

輪椅 停車場

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