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小客車遭攔查拒檢還撞警車 警連開12槍駕駛仍跑了
花蓮新城警分局北埔派出所員警今天凌晨駕車巡邏時發現一輛小客車闖紅燈後加速逃逸，一路追趕到花蓮市，對方竟倒車意圖衝撞，警方朝小客車連開12槍，不久後駕駛自撞路旁石墩翻車，逃離現場，警方已鎖定特定對象緝捕。
新城警分局表示，今天清晨1時許，北埔派出所員警巡邏時，發現一輛小客車在新城鄉台9線與精舍街口闖紅燈，警方即上前示意小客車停車接受盤查，未料對方未停車，反而加速往南朝花蓮市方向逃逸。
北埔所員警見狀駕車追趕，一路追到花蓮市農兵橋福德宮旁空地，見小客車停下，員警下車示意要小客車駕駛接受攔檢，對方竟直接倒車意圖衝撞巡邏車，員警迅速閃開，並拔槍還擊，共開了12槍。
小客車倒車後再加速逃逸，但逃了約100公尺，就自撞路旁石墩，整輛車四輪朝天翻覆到一旁草叢，駕駛棄車逃逸無蹤。
警方將車輛拖回分局採證，在駕駛座發現少量血跡。警方表示，目前正積極調閱周邊監視器畫面，已掌握特定對象，初步朝刑法妨害公務罪嫌方向偵辦。
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