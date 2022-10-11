澎湖203縣道西文段路口車禍 騎士傷重後送高雄榮總

澎湖203縣道西文段岔路口，今天發生一起自用曳引車與機車碰撞，林姓騎士人車捲入車底傷重危急，緊急後送高雄榮總急救，肇事原因由警方調查釐清。

澎湖馬公分局表示，今天上午10時13分許，接獲報案指出，在203縣道西文段岔路口2.9公里處 ，一起自用曳引車與機車碰撞，機車騎士人車被壓在車底，澎湖消防局與馬公交通分隊前往救護與處理。

經警方調查，40歲的黃姓男子駕駛自用曳引車附掛半拖車，由馬公西文里97-41號旁道路北向南左轉往東方向行駛，行至203線道西文段岔路口時與35歲林姓騎士由203縣道東向西直行，發生碰撞致肇事，造成林姓機騎士傷重昏迷，送往三總澎湖分院急救再後送高雄榮總，至於黃姓曳引車駕駛無恙。

肇事的黃姓駕駛與林姓機車騎士2人，均無飲酒，肇事原因由警方調查中。馬公分局呼籲民眾，駕駛車輛請務必遵守交通規則，行車應謹慎及減速慢行，確保行車及用路人安全。