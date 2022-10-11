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「高雄都看得到」台南回收場大火黑煙蔽天 環局調查將重罰
台南市新市區永就里再生發公司廠房上午大火，廠內大量堆置塑膠焚燒造成有害濃煙不斷竄升高空；有民眾打電話向電台通報人在高雄都看得到「烏雲」、台南交界的路竹區民眾甚至聞到惡臭味。台南市環保局表示，火災產生大量明顯粒狀物已經採樣，若檢測分析含有害汙染物時，將告發處255萬元罰款，另追究廢棄物清理法相關刑事責任。
台南市消防局表示，回收場內火勢在下午兩點前已壓制、目前正在殘火處理，外地支援的消防人車陸續返回駐地。
環保局指出，255萬元罰款是依汙染程度、項目、特性、影響程度加乘。如果檢測含有害空氣汙染物，會加罰3倍，計算出來是225萬元。如果檢測沒有有害空氣汙染物，就不會加3倍。金額會少許多。
台南市新市區永就里再生發有限公司廠房發生大火，廠房內大量堆置的廢塑膠焚燒，現場濃煙密布。環保局7點14分獲報立即成立應變小組並趕往現場，將依違反空汙法告發，並依採樣檢測結果處以10萬元以上，500萬元以下罰款，亦將追究其廢棄物清理法相關責任。
環保局表示，上午獲悉大火發生，即在第一時間鋼瓶採樣及監控周邊空氣品質，根據微型感測器顯示，可能影響範圍為下風處行政區域，包括新市、永康、新化、歸仁等地區，環保局持續監控中。
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