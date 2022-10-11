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女子率親友亂棒打死室友 律師涉教唆滅證遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市一名林姓女子因不滿同租屋處吳姓男室友，夜半傳來充滿性挑逗的訊息，找來胞弟和前男友等人亂棒痛毆吳男，造成他6天後宣告不治，林女等人被依傷害致死罪各判刑4至10年。不料檢警另查出，林女弟弟的康姓律師竟涉嫌教唆林男鐘姓女友丟棄行兇用鐵棒滅證，台北地檢署今依湮滅證據罪起訴康、鐘2人。

2021年4月5日深夜11時許，林女突然收到吳男以LINE接連傳來的性愛訊息，覺得被冒犯大為光火，林弟於是和林女人在大陸的前男友氣到找人教訓吳男。隔天凌晨，林姓姊弟一行人持球棒、鐵條、甩棍衝進吳男房間一陣痛毆，造成吳男打到外傷性顱骨骨折奄奄一息，最後才由林女報案將吳男送醫。

6天後，吳男因無法自主呼吸，最後家屬忍痛同意拔掉維生系統，檢警進而查出林女等人涉嫌行兇，將眾人依法送辦。經檢警抽絲剝繭意外發現，林弟委任的康姓律師，當時竟私下教唆林弟鐘姓女友，將林弟行凶用的鐵棍丟棄於新北市新店山區，警方循線找回鐵棍，果然在上面驗出血跡反應，因此另湮滅證據罪起訴康、鐘2人。

新北市林姓女子率一行親友亂棒毆死吳姓男室友，北檢查出林女弟弟的律師竟涉嫌教唆林弟女友滅證。記者蔣永佑／攝影
新北市林姓女子率一行親友亂棒毆死吳姓男室友，北檢查出林女弟弟的律師竟涉嫌教唆林弟女友滅證。記者蔣永佑／攝影

律師 室友

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