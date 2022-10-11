影／金門火燒埔濃煙直竄天際 波及民宅2車遭燒毀

金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，由於天乾物燥，東北季風強勁，火速延燒迅速，還波及燒毀一間民宅與兩輛汽車，屋主焦急的在旁一直喊「趕快救火」，總計燃燒面積2萬2600平方公尺，火勢最終在13時16分控制住，無人員傷亡，起火原因有待火調科調查。

金門縣消防局第一大隊大隊長長陳叁奇表示，在今天中午近12點左右，接獲民眾通報在下后垵發生田野火災，雜草延燒迅速，消防局緊急出動17輛消防車，還申請軍方與水頭港的消防車到場支援，另外有職義消將近40多人到場協助灌救。

陳叁奇說，因為近日天乾物燥，再加上東北季風強勁，田野火災的火勢延燒迅速，下風處的一間民宅也遭到波及，有2輛汽車遭燒毀，火勢在13時16分獲得控制，目前正在進行殘火處理。