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影／金門火燒埔濃煙直竄天際 波及民宅2車遭燒毀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，由於天乾物燥，東北季風強勁，火速延燒迅速，還波及燒毀一間民宅與兩輛汽車，屋主焦急的在旁一直喊「趕快救火」，總計燃燒面積2萬2600平方公尺，火勢最終在13時16分控制住，無人員傷亡，起火原因有待火調科調查。

金門縣消防局第一大隊大隊長長陳叁奇表示，在今天中午近12點左右，接獲民眾通報在下后垵發生田野火災，雜草延燒迅速，消防局緊急出動17輛消防車，還申請軍方與水頭港的消防車到場支援，另外有職義消將近40多人到場協助灌救。

陳叁奇說，因為近日天乾物燥，再加上東北季風強勁，田野火災的火勢延燒迅速，下風處的一間民宅也遭到波及，有2輛汽車遭燒毀，火勢在13時16分獲得控制，目前正在進行殘火處理。

據現場目擊民眾表示，這場火燒埔因為東北季風強勁，讓火勢燒的超大，且伴隨的濃煙直沖天際，連在數百公尺遠的市區的看得很清楚，不少路過的人看到都嚇一跳，緊鄰火場附近的住戶更是嚇壞了，深怕會遭大火波及，好在消防人員及時出現，才將火勢撲滅。

金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，民宅也遭到波及，停在車庫的車輛也遭燒毀。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，民宅也遭到波及，停在車庫的車輛也遭燒毀。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，附近農地的雜草全被燒的焦黑一片。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，附近農地的雜草全被燒的焦黑一片。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，火速延燒迅速，伴隨而來的濃煙直衝天際相當嚇人。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，火速延燒迅速，伴隨而來的濃煙直衝天際相當嚇人。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，還波及一旁的民宅，火勢猛烈。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，還波及一旁的民宅，火勢猛烈。記者蔡家蓁／攝影

東北季風 火災 金門

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