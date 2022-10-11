影／金門火燒埔濃煙直竄天際 波及民宅2車遭燒毀
金寧鄉下后垵今天中午傳出火燒埔火警，由於天乾物燥，東北季風強勁，火速延燒迅速，還波及燒毀一間民宅與兩輛汽車，屋主焦急的在旁一直喊「趕快救火」，總計燃燒面積2萬2600平方公尺，火勢最終在13時16分控制住，無人員傷亡，起火原因有待火調科調查。
金門縣消防局第一大隊大隊長長陳叁奇表示，在今天中午近12點左右，接獲民眾通報在下后垵發生田野火災，雜草延燒迅速，消防局緊急出動17輛消防車，還申請軍方與水頭港的消防車到場支援，另外有職義消將近40多人到場協助灌救。
陳叁奇說，因為近日天乾物燥，再加上東北季風強勁，田野火災的火勢延燒迅速，下風處的一間民宅也遭到波及，有2輛汽車遭燒毀，火勢在13時16分獲得控制，目前正在進行殘火處理。
據現場目擊民眾表示，這場火燒埔因為東北季風強勁，讓火勢燒的超大，且伴隨的濃煙直沖天際，連在數百公尺遠的市區的看得很清楚，不少路過的人看到都嚇一跳，緊鄰火場附近的住戶更是嚇壞了，深怕會遭大火波及，好在消防人員及時出現，才將火勢撲滅。
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