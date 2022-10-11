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遭匿名留言控性騷女學生 葉丙成向刑事局告了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導

台大電機系教授葉丙成9日深夜在臉書指出，從9月29日開始，一直有臉書假帳號、IG假帳號來他的社群平台留抹黑毀謗名譽的留言，意圖指涉他涉性騷擾女學生，還要求他公開向性騷擾過的女學生道歉。他表示，這種匿名抹黑的文化非常糟糕，今日正式將相關事證交給刑事局，提告妨害名譽並完成報案，接下來刑警將進行偵查報案。

葉丙成日前將抹黑留言逐一截圖發布在臉書，包括「請您公開跟性騷擾過的女學生道歉」、「狼師性騷擾女學生的事情請公開道歉，當事人至今仍覺得非常噁心」、「幾歲有老婆了，還性騷擾女學生」等字眼。

他表示，這種毀謗名譽的留言令人不齒，已請教過犯罪防制的從業人員，對方說之前跟電信警察報案的案子，都有從IP抓到人，各判四個月，易科罰金12萬，因此他將在今天向電信警察報案查IP，「一罪一罰，每次留言加上去，很有得罰」。

葉丙成說，這種匿名抹黑的文化，非常糟糕。他也質疑，「這種抹黑言論，是想逼我鎖留言功能，減少大家跟我的互動，進而減少我文章的觸及率」，並請網友若未來看到這種假帳號留言的言論，就幫忙檢舉。

不過葉丙成也說，「最氣的是，竟然我孩子得看到這種抹黑自己爸爸的言論？不喜歡我是一回事，但有沒有想過這樣的抹黑會如何影響到別人的孩子？」；網友也留言聲援，「超莫名，以及感覺有套劇本」、「老師加油，這個一定要吉爆」、「名譽可是人一生最重要的，支持老師提告」、「吿爆，賺年終」。

葉丙成今天也在臉書透露，剛剛經過一個多小時的筆錄、把收集的證據交給刑事局，完成報案，接下來刑警將進行偵查。刑警也告訴他，未來如果又再有新的抹黑行為發生，請他把新的事證也交給他們一併偵辦。

葉丙成也在文末提及，感謝朋友還有大家的關心，此案正式進入司法調查程序，這邊也不便再多透露偵查的相關細節。

台大電機系教授葉丙成日前遭匿名留言控性騷擾女學生，葉丙成嚴正駁斥，並於今天將收集好的證據交給刑事局，完成報案。圖／取自葉丙成臉書
台大電機系教授葉丙成日前遭匿名留言控性騷擾女學生，葉丙成嚴正駁斥，並於今天將收集好的證據交給刑事局，完成報案。圖／取自葉丙成臉書
台大電機系教授葉丙成遭假帳號攻擊，他將報案。本報資料照片
台大電機系教授葉丙成遭假帳號攻擊，他將報案。本報資料照片

葉丙成 性騷擾

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