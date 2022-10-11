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系統錯誤將重複扣款？詐團冒充路跑主辦單位 男險丟5萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警員馬志豪日前在超商內發現陳姓男子邊講手機邊操作匯款，恐有異狀，上前關心後發現陳男遭受詐騙，正準備匯出5萬元積蓄，極力勸阻之下才保住錢財。

警方表示，內湖分局西湖派出所警員馬志豪，上月執勤時在轄內一間超商內發現陳男在ATM前邊講手機邊操作匯款，上前關心時，熱愛路跑的32歲陳男說，4月參加路跑活動後，接獲不明來電自稱主辦單位，因系統設定錯誤，需陳男依指示操作ATM，否則帳戶餘額將被重複扣款。

馬員聽聞後確定陳男是遭遇典型的詐騙手法「解除分期付款」，陳男卻不信，馬員便接過手機，電話另頭發現接電話的是警察，立刻掛斷電話。

馬員檢視後發現，來電號碼前顯示「+886」，透過165反詐騙系統查詢，該組來電號碼已遭警示463次，一再證明對方是詐騙集團，陳男見狀才驚覺受騙，所幸員警及時攔阻，才未匯款，保住5萬元積蓄。

警方提醒，民眾接獲可疑來電要求提供個資、金融帳戶、信用卡資料，或要求依指示操作匯款等，皆為詐騙手法，切勿上當，應仔細查證、保持警覺，以免受騙。

馬員見陳男邊講手機邊操作匯款，立刻上前關心。記者李隆揆／翻攝
馬員見陳男邊講手機邊操作匯款，立刻上前關心。記者李隆揆／翻攝
馬員見陳男邊講手機邊操作匯款，立刻上前關心。記者李隆揆／翻攝
馬員見陳男邊講手機邊操作匯款，立刻上前關心。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 超商

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