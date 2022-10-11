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開瑪莎拉蒂撞貨車溜了 肇事駕駛逃9小時到案、酒測值零
台中市邱姓男子在今天凌晨4時許，駕駛朋友的瑪莎拉蒂轎車，行經台中果菜市場前時，疑未注意車前狀況，撞上前方載運蔬果的大貨車，轎車車頭近乎全毀，車商估算維修費用上看150萬元，邱在肇事後逃逸，警方聯絡到車主後，查出是邱開車，邱在事隔9小時後酒測，酒測值為0，辯稱案發後因「害怕」，跑到朋友家休息，警方將依法開罰。
據查，張姓男子（39歲）名下的一輛瑪莎拉蒂轎車，行經西屯區環中路一段果菜市場前時，疑未注意車前狀況，撞上前方由劉姓男子（36歲）駕駛的大貨車，瑪莎拉蒂的引擎蓋因車禍撞擊力而掀開，車頭近乎全毀，劉男下車察看時，肇事駕駛逕自離開，沒有等警方到場。
經警方聯絡車主後，得知當時開車的是邱姓男子（26歲），邱在案發後約9小時，在今天下午1時許，才到第六警分局交通分隊酒測，但測出酒測值是零。
邱男辯稱，當時瑪莎拉蒂轎車是由他駕駛，因發生碰撞後，十分害怕、緊張，所以沒有等警方到場，先到朋友家休息，再由朋友開車載往醫院就醫。
第六警分局表示，案發時瑪莎拉蒂轎車是否由邱駕駛，還是另有其人，將後續調查，全案將先依違反道交條例告發邱，依法可開罰1000元至3000元，吊扣駕駛執照1至3個月。
據查，該輛瑪莎拉蒂是2016年出廠，二手車價仍近200萬元，車商從照片損傷狀況估算，轎車車頭毀損、傷及A柱，需要換車殼，維修費用至少上看150萬元，詳細維修費用，仍待後續車廠詳細估價。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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